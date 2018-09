Brexit e carenza dei medicinali, scendono a 39 i prodotti a rischio

La lista dell'Ema viene depennata di numerosi prodotti. Inizialmente l'elenco era composto da 108 farmaci la cui Aic era a rischio a causa dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Al momento rimangono all'attenzione dell'ente regolatorio 25 medicinali a uso umano e 14 veterinari

Il connubio Brexit e carenza dei medicinali sta preoccupando da tempo le agenzia regolatorie europee. Tuttavia l’Ema ha appena pubblicato sul suo sito una nota che apre qualche spiraglio di speranza in più per i pazienti europei. In sostanza dai 108 prodotti considerati a rischio, la lista è stata depennata fino a lasciarne solo 39.

La revisione

Ema, da quando ha segnalato l’emergenza a fine dell’anno scorso, ha attivato una serie di attività di follow up in collaborazione con le agenzie nazionali e con le aziende. Stando alle indagini dell’agenzia, il 58% delle imprese che producono i 694 farmaci a rischio perché prodotti in parte in Gran Bretagna, risulta idonea al mantenimento dell’Aic dopo l’uscita di Londra dall’Ue. Difatti uno dei problemi più seri era proprio la riduzione delle riserve di medicinali in quanto molti di questi sarebbero prodotti da aziende con base in Uk con la conseguente perdita dell’Aic una volta giunto il fatidico “D-Day” del 29 marzo.

Le scorte

Molte aziende hanno comunque garantito lo stock. Lo scossone, quindi, non dovrebbe risultare molto più sopportabile. Almeno sulla carta. Fino a ora dei 108 medicinali a rischio 88 erano per uso umano e 20 a uso veterinario. Ora dei 39, 25 sono a uso umano e 14 sono veterinari. “Negli ultimi mesi, Ema ha cercato di ridurre i rischi per l’approvvigionamento dei medicinali ai pazienti europei”, ha dichiarato Noël Wathion, vice direttore generale dell’ente. “Riteniamo che sia una cosa molto positiva e per quanto riguarda gli ultimi 39 farmaci, contiamo di mantenerne l’Aic”.