Dompé, Eriona Gjinukaj è il nuovo Chief operating officer

Eriona Gjinukaj ha assunto il ruolo di Chief operating officer dell’azienda biofarmaceutica Dompé. Il nuovo Coo coordinerà tutte le attività di Dompé, comprese quelle dell’headquarter italiano. A Eriona Gjinukaj viene affidato l’importante compito di guidare il progetto di internazionalizzazione dell’azienda, focalizzato in ambito biotecnologico e già iniziato con le sedi in Germania, Francia e Spagna. A queste si è aggiunta in seguito alla recente approvazione Fda della prima terapia per la cura della cheratite neurotrofica, la sussidiaria di San Francisco come base per la Dompé U.S.

Il profilo

Gjinukaj, trentotto anni, dopo la laurea in Economia e commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha completato il percorso di studi con un Mba al Politecnico di Milano. Nel 2005 fa il suo ingresso in Bain & Company dove ha maturato una expertise consolidata e riconosciuta a livello internazionale nel settore healthcare.