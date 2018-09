Fda, possibili sanzioni per chi non registra i dati clinici su ClinicalTrials.gov

L'ente regolatorio americano ha pubblicato una bozza di documento in cui avverte le società del settore pharma e device che la mancata registrazione dei dati clinici sulla banca dati può comportare multe salate. Allo stato attuale le linee guida sono state rese note per avviare un confronto con gli stakeholder

Possibili sanzioni per chi non registra i dati sul portale governativo ClinicalTrials.gov. Queste sono le indicazioni per le aziende pharma e di device che arrivano direttamente dalla Fda. Queste linee guida, seppur in forma di bozza, sono state pubblicate di recente proprio dall’ente regolatorio.

Cosa dice il documento

La Fda si premura di specificare le circostanze in cui questa mancanza può risultare onerosa per un’azienda. L’ammenda dipende dall’entità dell’omissione o dell’errore commesso. Qualora la Food and drug administration ravvisasse un problema invia una nota di non compliance. Qui vengono descritte le violazioni e si richiede una revisione dell’archivio. Le correzione andranno apportate entro 30 giorni. In caso di ulteriore non-compliance, l’azienda colpevole potrebbe anche rischiare una multa di un massimo di 10 mila dollari a procedimento. Ma attenzione alla mora. Perché in caso di perseveranza, la stessa cifra sarà addebitata per ogni giorno di ritardo fino alla correzione.

Le valutazioni Fda

Tuttavia l’ente prenderà in considerazioni vari elementi. La natura della violazione e le circostanze che ad essa hanno portato. La gravità e la capacità di pagare l’ammontare della sanzione. Su questo punto, inoltre, viene considerato anche l’impatto sul business della società, oltre al fatto di avere già dei precedenti.

Il portale

In ottemperanza alle linee guida del Icmje (International committee of medical journal editors) per la pubblicazione di articoli relativi a studi clinici, su riviste aderenti al circuito è necessario che il trial sia stato registrato presso il Clinical.Trials.gov. Il portale è il registro dei trial clinici e appartiene alla United States national library of medicine all’Istituto nazionale della salute. Al 2015 contava oltre 230 mila dati sulle sperimentazioni cliniche provenienti da 195 Paesi del mondo.