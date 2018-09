Epatite C, Gilead lancerà nuovi generici

I nuovi medicinali saranno venduti negli Usa a partire dal gennaio 2019 a un prezzo di 24 mila dollari, con un risparmio di circa il 70% rispetto ai prezzi originali praticati negli Stati Uniti. Le molecole coinvolte saranno ledipasvir/sofosbuvir e sofosbuvir/velpatasvir

Gilead lancerà nuovi generici dei suoi superfarmaci contro l’Hcv. Lo ha annunciato la compagnia in un comunicato sul suo sito. Una mossa dettata dalla necessità, forse, di allentare le tensioni attorno al mercato degli antiepatite e all’alto costo delle terapie.

Le molecole coinvolte

Sono due i farmaci destinati alla genericazione: ledipasvir/sofosbuvir e sofosbuvir/velpatasvir. I nuovi medicinali saranno venduti a partire dal gennaio 2019 ad un prezzo di 24 mila dollari, con un risparmio di circa il 70% rispetto ai prezzi originali praticati negli Stati Uniti. John Milligan, ceo di Gilead spiega che “è la migliore soluzione per introdurre velocemente una alternativa a basso costo alle nostre terapie anti Hcv senza problemi significativi per il sistema sanitario o per il nostro business”.

Il dibattito sul costo dei farmaci

Gilead, più di altre aziende forse, è stata spesso bersaglio delle associazioni dei pazienti e delle Ong. Di recente, infatti, è arrivata la decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti sulla questione di sofosbuvir e la liceità del suo brevetto. Da una parte l’azienda che voleva difendere il suo brand, dall’altra Msf e altre organizzazioni non governative che contestavano l’inaccessibilità delle medicine. Tra l’altro, almeno per l’Europa, la questione è risolta per metà. Perché la produzione di nuovi medicinali riguarda solo il mercato americano e da questa parte dell’oceano si dovrà aspettare. Vero è che nel Vecchio continente i prezzi sono sensibilmente più bassi degli Stati Uniti.