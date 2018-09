Molmed, Carlo Incerti nuovo presidente del Cda

Il neo presidente fino a luglio 2018 è stato senior vice president e Chief medical officer di Sanofi Genzyme e subentra a Claudio Bordignon che, per ragioni personali, ha rimesso la carica pur mantenendo il ruolo di chairman dello scientific advisory board.

Carlo Incerti è il nuovo presidente di Molmed. Ne dà nota l’azienda stessa in un comunicato a seguito dell’ultimo Consiglio di amministrazione. La nomina ha fatto seguito alle dimissioni di Claudio Bordignon che, per ragioni personali, ha rimesso la carica pur mantenendo il ruolo di chairman dello scientific advisory board.

Il passaggio di consegne

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Carlo Incerti, già Consigliere indipendente, presidente del Consiglio di amministrazione. Carlo Incerti fino a luglio 2018 è stato senior vice president e Chief medical officer di Sanofi Genzyme. Negli ultimi 28 anni è stato responsabile prima europeo e poi globale per lo sviluppo clinico e regolatorio di tutti i prodotti, orfani e non, di Genzyme.

Claudio Bordignon ha dichiarato che “dopo aver fondato Molmed e averla guidata per oltre vent’anni, ritengo sia arrivato il momento di passare il testimone a una figura di grande prestigio. La Società sta attraversando un’importante fase di rinnovamento che coinvolge tutti i settori, dalla governance allo sviluppo dei prodotti proprietari, dal settore produttivo a quello tecnologico e della ricerca scientifica. Un processo di iniezione di nuove energie indispensabile per la crescita futura di Molmed. Crescita a cui sarò felice di contribuire con le mie competenze, pur in altra veste.”

Carlo Incerti non detiene azioni Molmed e ha perso la qualifica di amministratore indipendente dopo la sua nuova carica.

Salvatore Calabrese nuovo Cfo

Come già accennato in un precedente articolo, inoltre, il Cda ha nominato ufficialmente Salvatore Calabrese nuovo Chief financial officer. La carica sarà effettiva dal primo ottobre 2018. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio sindacale

Aumento di capitale

Ma c’è di più. Perché dall’ultimo Cda è emersa anche la volontà di aumentare il capitale sociale. Il tema sarà discusso prossimamente durante un’assemblea degli azionisti.

L’idea è quella di aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale alla data di eventuale esercizio della delega.

La proposta di aumento di capitale risponde al bisogno della società di reperire i fondi necessari a sostenere le attività di ricerca e lo sviluppo e il mantenimento di un elevato standard delle facility, in una fase in cui non si è ancora raggiunto l’equilibrio economico e finanziario.

L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega consente inoltre di poter beneficiare delle condizioni di mercato più favorevoli per il reperimento di risorse sui mercati finanziari, tenuto anche conto degli elementi di incertezza e volatilità che caratterizzano tali mercati.