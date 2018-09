Novartis, riorganizzazione in vista per oltre 2 mila dipendenti in Svizzera

Nel computo totale, saranno previsti circa 1500 esuberi e 700 delocalizzazioni in altre sedi

Ci sarà una riorganizzazione per oltre 2 mila dipendenti in Svizzera entro il 2022. Il piano quadriennale di riassetto societario riguarderà la produzione nei siti produttivi di Basilea, Schweizerhalle, Stein e Locarno. Nel computo totale, saranno previsti circa 1500 esuberi e 700 delocalizzazioni in altre sedi. Tuttavia, come già affermato, Novartis creerà 450 nuovi posti di lavoro a Stein.

L’iter in quattro anni

L’azienda ha detto di voler portare avanti una serie di incontri con i rappresentanti del persona e i sindacati. In una nota la società svizzera ha detto di volersi occupare del trasferimento o del licenziamento dei dipendenti, offrendo loro sostegno. Nelle strategie da attuare si parla di jobcenter e un piano di prepensionamento. In aggiunta, dato l’investimento corposo nel sito di Stein con quasi 80 milioni di euro, Novartis spera di ricollocare molti dei lavoratori nel nuovo impianto di terapie cellulari e genetiche.

In cerca di nuove forme di produzione

I piani della società sono chiari. Abbandonare la tradizionale produzione farmaceutica per buttarsi in campi nuovi e investire in nuove tecnologie. Soprattutto sarà intenzione del gigante renano la esternalizzazione a terzi di buona parte dei processi produttivi. Il progetto che terminerà nel 2022 ha visto i primi passi già nel 2016 con decisioni che volgevano già a una riduzione del personale in questo senso. Il trasferimento di compiti amministrativi è invece conseguenza di una decisione del 2014, quando il gruppo aveva creato l’entità Business services.