Ema, via libera a per venetoclax/rituximab per la leucemia linfatica cronica

Il parere positivo si basa sui risultati dello studio clinico di fase III Murano

Dal Chmp dell’Ema arriva il via libera per venetoclax/rituximab contro la leucemia linfatica cronica recidivante/refrattaria già trattata precedentemente. Il parere positivo si basa sui risultati dello studio clinico di fase III Murano, che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di venetoclax in combinazione con rituximab rispetto a bendamustina in combinazione con rituximab.

Lo studio e i suoi risultati

“Lo studio Murano ha dimostrato come venetoclax utilizzato insieme all’immunoterapico rituximab sia significativamente più efficace rispetto a bendamustina più rituximab. Afferma Robin Foà, direttore del Centro di ematologia, Policlinico Umberto 1, Università “Sapienza” di Roma. “Tale associazione permette infatti di aumentare il numero di remissioni complete e il tasso di risposta complessivo, prolungando il tempo di sopravvivenza libero da malattia in tutte le categorie di pazienti. Anche quelli con caratteristiche biologiche sfavorevoli. In conclusione, i risultati dello studio dimostrano come un regime terapeutico combinato ‘chemio-free’ riesca ad ottenere risultati migliori della chemio-immunoterapia convenzionale”.

Marco Montillo, referente del programma di trattamento dei disordini linfoproliferativi cronici presso l’Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda guarda indietro. “Da quando, solo pochi anni fa, sono state introdotte nuove molecole che permettono di evitare l’uso dei chemioterapici, si era sempre ritenuto che quel trattamento non potesse essere sospeso se non per tossicità o recidiva della malattia. Per la prima volta un regime terapeutico che include una nuova molecola, venetoclax, combinato con un anticorpo monoclonale, quindi senza chemioterapia, può essere somministrato per un periodo fisso, ovvero per due anni. Alla fine dei quali i pazienti possono interrompere l’assunzione del farmaco”.

La precedente approvazione

Nel 2016 venetoclax è stato approvato dalla Ce come monoterapia per dei trattamenti specifici. Leucemia linfatica cronica recidivante/refrattaria in presenza della delezione 17p o della mutazione di TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via metabolica del recettore delle cellule B. E Llc in assenza della delezione 17p o della mutazione di TP53 in pazienti adulti che hanno fallito sia la chemio-immunoterapia sia un inibitore della via metabolica del recettore delle cellule B. Se approvata anche questa nuova formulazione, l’associazione potrebbe essere prescritta a una più vasta popolazione di pazienti con Llc r/r rispetto all’indicazione attualmente approvata.

Lo sviluppo e il mercato di riferimento

Venetoclax è stato sviluppato da Abbvie e Roche e viene commercializzato negli Stati Uniti da AbbVie e Genentech (gruppo Roche). Dalla sola AbbVie al di fuori degli Stati Uniti. Insieme, le aziende sono impegnate nella ricerca sulla proteina BCL-2 e nello studio di venetoclax nel corso di sperimentazioni cliniche condotte su diversi tumori, ematologici e non. Venetoclax è approvato in oltre 50 Paesi, inclusi gli Stati Uniti. AbbVie, in collaborazione con Roche e Genentech, sta attualmente collaborando con le autorità regolatorie di tutto il mondo per rendere disponibile questo medicinale ad altri pazienti idonei che ne hanno bisogno.