Human Technopole, al via la selezione dei direttori dei centri di ricerca

Avviata la selezione su biologia computazionale, genomica, neuroscienze e biologia strutturale. Il termine entro il quale presentare domanda di partecipazione a queste selezioni è il 7 dicembre 2018

Era stata annunciata e le promesse sono state mantenute, con la selezione dei direttori dei centri di ricerca. Human Technopole, avvia la selezione su biologia computazionale, genomica, neuroscienze e biologia strutturale. Si tratta di ben quattro dei sette centri di cui si compone questo progetto scientifico, che rappresenta il cuore di Mind, il Milano Innovation District, l’area dove si è tenuta Expo 2015.

Human Technopole apre anche un bando per ricercatori che vogliano affrontare nuove e più importanti sfide: giovani che hanno già una carriera scientifica consolidata possono candidarsi, infatti, per assumere la guida di un proprio gruppo di ricerca.

Il termine entro il quale presentare domanda di partecipazione a queste selezioni è il 7 dicembre 2018.

I direttori dei centri

I direttori riporteranno al direttore di Human Technopole Iain Mattaj. Saranno responsabili di definire, sotto la sua guida, una strategia e un programma per la propria area di ricerca. Avranno anche la responsabilità dell’esecuzione del programma del proprio centro di competenza e del reclutamento e gestione dei responsabili dei singoli gruppi al suo interno. Al tempo stesso dovranno essere loro stessi ricercatori attivi che guidino un proprio team di lavoro e che producano risultati scientifici di alto profilo ed elevato impatto scientifico.

I direttori saranno anche responsabili dell’organizzazione e dello start up delle quattro facilitiy comuni che offriranno servizi e strumenti a tutti i laboratori di Human Technopole. Dovranno anche promuovere lo sviluppo di relazioni e collaborazioni nazionali e internazionali con altri centri di ricerca. Senza contare che faranno parte attiva nella ricerca di fondi e grant per sostenere i progetti di ricerca.

Requisiti indispensabili per la candidatura sono un dottorato di ricerca nel rispettivo settore di pertinenza e almeno dieci anni di esperienza in progetti di ricerca internazionale, oltre a ottime capacità manageriali e comunicative.

I gruppi di ricerca

I capi dei gruppi di ricerca saranno responsabili di un proprio gruppo di ricerca composto da studenti di dottorato, postdoctoral fellow e personale tecnico di supporto. Dovranno anche ricercare bandi per fondi di ricerca a cui partecipare. Avranno un incarico di cinque anni, rinnovabile una sola volta.