Ricerca nel life science, rimane sempre il problema dell’allocazione dei fondi

Il contesto frammentato non aiuta nel selezionare le aree di destinazione degli investimenti. Le soluzioni, in questo senso, esposte in occasione del Technology forum life sciences potrebbero venire da partnership o dal rafforzamento dei cluster tecnologici esistenti. Inoltre ci sono dei gap da colmare, primo fra tutti la gestione del trasferimento tecnologico

Quando si parla di ricerca nel life science, il nodo da sciogliere è sempre uno, quello dei fondi. Non solo trovarli, ma anche collocarli in determinate aree. “I ricercatori italiani sono tra i più qualificati al mondo, ma preferiscono svolgere le proprie ricerche in altri Paesi. Ci confermiamo primi al mondo per produttività della ricerca in termini di pubblicazioni per ricercatore, pur essendo agli ultimi posti, in Europa, per livello di investimenti in R&D sul Pil” – spiega il managing partner e amministratore delegato di The European House – Ambrosetti, Valerio De Molli al quarto “Technology forum life sciences” a Milano il 26 settembre 2018. “C’è un problema di inefficienza dell’allocazione delle risorse”, continua De Molli che presentato il report “Il ruolo dell’ecosistema dell’innovazione nelle scienze della vita per la crescita e la competitività dell’Italia”.

Contesto frammentato

L’ecosistema non aiuta. Secondo De Molli le poche risorse che ci sono sono disperse e c’è una grande difficoltà delle Pmi di accedere ai fondi. Manca, inoltre, la capacità di fare interventi mirati per il settore delle scienze della vita comprendendo anche collaborazioni con altri attori economici. Senza contare, poi, rivela De Molli nella sua presentazione, la debolezza delle competenze imprenditoriali.

Luci

De Molli snocciola dei numeri. Nel 2017 il settore delle scienze della vita è stato il primo per numero di investimenti venture capital e private equity in Italia tra le imprese high tech. In totale 52 i finanziamenti per le biotecnologie e medicale contro i 51 dei beni e servizi industriali e 49 di Ict. Per il biotech e medicale si è partiti da un flusso di 24 milioni del 2014 passando per i 40 del 2015 e i 50 del 2016. Parlando degli investimenti delle aziende il valore totale nel 2017 si aggirava intorno ai 2 miliardi di euro per le biotecnologie, 1,5 miliardi per la farmaceutica e 0,9 per il biomedicale. In totale 4,5 miliardi all’anno. Sui bandi vinti (Erc 2018) dai ricercatori è ancora Italia-Germania. I teutonici si attestano al primo posto in Europa con 73 studiosi vincitori staccando l’Italia al secondo posto con 42. Segue la Francia con 33.

…e ombre

Bene, ma non benissimo. De Molli spiega che il numero dei ricercatori per Paese penalizza l’Italia. Solo 126 mila (come la Spagna) contro i 277 mila della Francia, i 291 mila del Regno Unito e i 400 mila della Germania. Inoltre il 50% dei ricercatori che vincono dei bandi è destinato a lavorare all’estero. Insomma, essere i secondi in Europa per vittorie e poi andare via non gratifica il settore. Passando al venture capital e al private equity le cose non migliorano se paragonati ai nostri vicini. Con 52 operazioni di finanziamento, nel 2017 si è arrivati ad avere 444 milioni di euro che sembrano briciole in confronto agli oltre due miliardi della Francia e all’1,8 della Germania. Tra l’altro anche la differenza tra il numero di operazioni è impietosa. 303 per Parigi e 156 per Berlino.

Infine: in Italia, per l’ufficio del trasferimento tecnologico ci sono una media di 4,2 addetti contro un valore doppio in Europa. Gli atenei hanno risorse complessive di otto milioni per un importo medio di 240 mila euro segnando un crollo del 28% rispetto al 2014. Gli spinoff creati sono inferiori alla media continentale. 1,4 contro 16 per ateneo. Infine sulla proprietà delle invenzioni insiste ancora il concetto del “professor’s privilege”. Calano anche gli investimenti sulla base del Pil. Meno 37% rispetto al 2015 e secondo Ambrosetti (su dati Oecd, 2018), servirebbero almeno altri 28,5 miliardi per pareggiare gli investimenti francesi (che sono comunque metà della Germania). Male anche a livello globale. Nella top 4 mondiale Israele è primo con il 4,25% del Pil, la Svezia seconda con il 4,23, segue il Giappone con il 3,29% e la Sud Corea con il 3,25%. L’Italia è indietro con l’1,29%.

Il treno che si rischia di perdere

Il rapporto riassume e sistematizza gli indirizzi, le riflessioni e i risultati del quarto ciclo di lavoro dell’Advisory board Technology forum life sciences. Sono tre i punti trattati; governance, investimenti e trasferimento tecnologico. E proprio su questi tre aspetti ci sarà da lavorare e non poco. Infatti anche se l’Italia ha superato la Germania in fatto di produzione a livello europeo attestandosi prima, ci sono ancora troppi gap da colmare. “Lo scorso anno dicevamo “time is now” e avevamo ragione. Il settore delle biotecnologie tra il 2017 e la prima parte del 2018 ha conosciuto, infatti, una vera e propria esplosione di investimenti, di acquisizioni, di accordi tra grandi bio-farmaceutiche e pure biotech, soprattutto nell’area delle terapie avanzate”.

A dirlo è stato Riccardo Palmisano, presidente Assobiotec-Federchimica, che avvisa: “nello stesso periodo, però, in Italia registravamo la beffa del sorteggio che assegnava Ema ad Amsterdam e il Paese non è riuscito a mettere in campo nessuna delle misure che avevamo indicate come urgenti per rilanciare ricerca e innovazione. Oggi ci troviamo a dover ricostruire un dialogo con una coalizione di Governo inedita, che se da una parte ha ipotizzato la creazione di un’Agenzia della ricerca con il nuovo titolare del Miur, dall’altra ha preannunciato tagli alla spesa per il farmaco.

Noi non ci stancheremo di dire che è necessario guardare con una visione unica all’intero viaggio del bio-farmaco, dalla ricerca di base al finanziamento della stessa, dalla clinica alla produzione, fino all’accesso al mercato ed al riconoscimento dell’innovazione che si fa prodotto.” Aggiunge Palmisano: “Lo scorso anno dicemmo anche “the train has left the station”, ma adesso abbiamo l’impressione che il nostro treno italiano sia fermo con il semaforo rosso subito fuori dalla stazione. E ci affidiamo alla speranza che Human Technopole possa catalizzare il rilancio di ricerca e innovazione nel Paese e che questo nuovo Governo decida di mettere al centro dell’agenda le scienze della vita”.

L’esplosione delle terapie geniche e l’importanza dei cluster

“Le scienze della vita in Italia sono un settore in grande espansione”, afferma Diana Bracco, presidente del cluster tecnologico nazionale scienze della vita Alisei. “Importantissimi sono i temi del trasferimento tecnologico e della governance della ricerca. I cluster a riguardo hanno un ruolo importantissimo di aggregatori nazionali di infrastrutture, iniziative e competenze per la ricerca e l’innovazione, e di interconnessione con gli interessi strategici delle realtà industriali. I cluster – aggiunge Diana Bracco – sono uno strumento fondamentale anche per superare le tante nostre debolezze strutturali.

Il 19 luglio scorso, ad esempio il presidente del cluster Agrifood Luigi Scordamaglia e io abbiamo dato vita all’intercluster Salute, alimentazione e qualità della vita con l’obiettivo di consolidare l’importante primato italiano nel Food & Drug attraverso la R&I. Firmando questo protocollo d’intesa vogliamo rafforzare il nostro intero ecosistema industriale e di ricerca pubblica e privata.”

Gestire quanto sia ha

L’esplosione del comparto dovrebbe spingere verso investimenti maggiori. Ma così non è. Spiega Francesca Pasinelli, direttore generale, Fondazione Telethon che “Soltanto l’1,3% del Pil italiano viene attualmente investito in questo senso e addirittura meno dello 0,4% si investe in ricerca di base. Sono dati che rendono necessaria e, oserei dire, urgente una riflessione”. Va tutti quindi allocato con oculatezza, senza sprechi per far fronte alle necessità del momento.

In foto da sinistra a destra: Marco Bussetti, Valerio De Molli, Diana Bracco, Riccardo Palmisano (Credit: European House-Ambrosetti)