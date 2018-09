Farmacovigilanza veterinaria: segnalazioni in aumento del 50% in un anno

Online il bollettino sulle reazioni avverse segnalate nel 2017. Il dato in crescita, spiega il ministero, “testimonia una maggiore sensibilità rispetto al ruolo e all’importanza che la farmacovigilanza riveste per garantire l’uso sicuro dei medicinali negli animali”

Nel 2017 sono state registrate in Italia 576 segnalazioni di reazioni avverse associate all’uso di farmaci veterinari. Un dato in crescita del 50% rispetto al 2016, che conferma il trend di aumento costante registrato negli ultimi anni. A dirlo è il ministero della Salute che ha pubblicato sul suo portale il bollettino 2017 di farmacovigilanza dei medicinali veterinari. “L’aumento i si legge nel bollettino – testimonia una maggiore sensibilità rispetto al ruolo e all’importanza che la farmacovigilanza riveste quale strumento indispensabile per garantire l’uso sicuro dei medicinali veterinari negli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale, la tutela della salute dell’uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari e la salvaguardia dell’ambiente. Nonostante ciò, il numero delle segnalazioni rimane ancora basso rispetto agli altri paesi europei”.

I dati nel dettaglio

Su 575 segnalazioni, 315 sono classificabili come “gravi”, ovvero hanno causato la morte, hanno messo in pericolo la vita del paziente, hanno creato invalidità temporanea o permanente o anomalie congenite o altri eventi avversi significativi. Le restanti 261 segnalazioni sono stata classificate come “non gravi”.

Complessivamente, le segnalazioni di eventi avversi hanno riguardato circa il 10% dei medicinali autorizzati in Italia. Le specie di destinazione che hanno manifestato eventi avversi sono state: galline ovaiole, polli, bovini, cani, capre, conigli, asini, cavalli, gatti, pecore, ratti, scimmia e suini.

Il sistema di farmacovigilanza veterinaria

Le segnalazioni sono validate e conservate nell’archivio di farmacovigilanza del ministero della salute e nel database europeo EudraVigilance Veterinary (EVVet). Il database EVVet contiene circa 253.008 segnalazioni di eventi avversi, il 56% dei quali si è verificato all’interno dell’Unione europea) ed il 44% al di fuori dell’Ue. Circa 11.500 segnalazioni (dati 2016) riguardano eventi avversi verificatisi nell’uomo a seguito dell’uso di medicinali veterinari. In Italia nel 2017 sono stati segnalati nove casi di questo tipo.