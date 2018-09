Il supporto psicologico è fondamentale per un percorso di cura efficace

Un paziente che affronta un percorso di cura non ha solo bisogno di farmaci e terapie, ma anche di un adeguato supporto psicologico. *In collaborazione con Domedica

Il supporto psicologico è fondamentale per far fronte all’impatto che le malattie croniche e le cure prolungate generano sui pazienti e i relativi caregiver. Essere affetti da una malattia, soprattutto se cronica, significa non solo confrontarsi con i segni e i sintomi fisici della patologia, ma fare continuamente i conti con l’impatto che essa genera su:

l’integrità fisica;

la percezione della propria immagine corporea;

l’autonomia nello svolgimento delle attività di tutti i giorni;

la necessità di chiedere aiuto ai medici, ai sanitari, ai propri familiari, agli amici, allo Stato;

(in alcuni casi) l’accettazione del fine vita.

Una “malattia nella malattia”

Le continue sfide generate dalla malattia hanno inevitabilmente un impatto sulla stabilità psicologica dei pazienti, che si può manifestare con disagi emotivi (rabbia, frustrazione e disorientamento) o con veri e propri disturbi psicologici come la depressione o la nevrosi. Se non adeguatamente supportati, i pazienti e le loro famiglie potrebbero trovarsi a vivere in una spirale mentale ed emotiva negativa che potrebbe avere come conseguenza anche il boicottaggio delle cure. Ecco perché il supporto emotivo e psicologico risulta un tassello fondamentale per la buona riuscita dell’intero percorso terapeutico, inteso non più esclusivamente come l’assunzione dei farmaci prescritti, ma come il coinvolgimento di tutte le dimensioni umane messe in atto nel processo di cura.

Il supporto psicologico nel percorso di cura

La lotta contro una malattia cronica coinvolge diversi attori: pazienti, familiari, medici, infermieri e tutte le figure o strutture con le quali i pazienti interagiscono nel percorso di cura. In questo contesto, lo psicologo ha il compito di fare da collante tra tutte le figure che hanno in carico il paziente, aiutandoli a considerare anche la storia personale, l’assetto emotivo e a valutare quanto emerge dall’ascolto del paziente aiutandoli a elaborare una comunicazione più empatica ed efficace. Per quanto riguarda il paziente, compito dello psicologo è aiutarlo a elaborare l’accettazione della malattia e aiutarlo a trovare delle strategie che gli permettano di vivere una vita piena seppur convivendo con la malattia. Sul fronte dei caregiver, invece, lo psicologo li supporta affinché, diventando più consci della malattia del paziente, non siano sopraffatti dallo stress e dall’isolamento.

All’interno di servizi personalizzati come i Patient support program, il supporto psicologico, offerto ai pazienti e ai loro caregiver al centro clinico, a domicilio o da remoto, gioca un ruolo centrale. Lo psicologo affianca il medico per la presa in carico del paziente, indaga sulle difficoltà emotive, psicosociali e personali dello stesso, valuta come gestisce situazioni di stress, la sua flessibilità a nuovi ruoli e situazioni, le leve e le risorse a cui può attingere. Date queste premesse si può affermare che un percorso di cura che ambisca ad essere realmente efficace, migliorando la qualità di vita del paziente, non può prescindere dal comprendere, oltre la terapia farmacologica, anche un valido supporto psicologico.

A cura di Domedica

Home page I Patient support program nell’healthcare

Contributo sponsorizzato