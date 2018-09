Dispnea in Pronto Soccorso di notte

Nicola Cosentino

Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, Centro Cardiologico Monzino, IRCCS, Milano

AboutOpen 2018; 4(1): 143-147

DOI: 10.9156/abtpn.2018.0063

OPEN ACCESS

Accettato: 20/06/2018 – Pubblicato online: 28/09/2018

Introduzione

L’embolia polmonare (EP) acuta interferisce sia con la circolazione sanguigna sia con gli scambi gassosi. L’insufficienza del ventricolo destro dovuta a sovraccarico di pressione è considerata la prima causa di morte da EP. L’aumento della pressione delle arterie polmonari, derivante inizialmente dall’ostruzione dell’albero arterioso polmonare da parte dei trombi, viene ulteriormente incrementata dalla vasocostrizione mediata dal rilascio di trombossano A2 e serotonina. L’ostruzione anatomica e la vasocostrizione contribuiscono all’aumento delle resistenze vascolari polmonari, con riduzione proporzionale della compliance arteriosa [1]. Il brusco aumento della resistenza vascolare polmonare provoca la dilatazione del ventricolo destro, alterandone le proprietà contrattili e inducendo un’attivazione neurormonale responsabile di stimolazione inotropa e cronotropa, volta alla stabilizzazione, seppur temporanea, della pressione arteriosa [1]. La diagnosi di EP può essere difficoltosa, in quanto i sintomi con cui si presenta sono spesso aspecifici (dispnea, dolore toracico, pre-sincope o sincope, emottisi). In particolare il dolore toracico può presentare un tipico carattere anginoso e derivare dall’ischemia del ventricolo destro: in questi casi è necessaria una diagnosi differenziale con la sindrome coronarica acuta (SCA) o con la dissecazione aortica. Nel sospetto di EP, è necessario quindi procedere tempestivamente alle indagini diagnostiche raccomandate (Figura 1) [1].

Situazione clinica iniziale

Paziente di 62 anni, fumatrice, affetta da ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete non insulino-dipendente e cardiopatia ischemica cronica (pregresso infarto miocardico a sede inferiore e multiple PCI su CFX e CDX) accedeva al Pronto Soccorso per dispnea ingravescente da sforzi lievi in assenza di traumi, allettamento o febbre. L’esame obiettivo cardiopolmonare rilevava ronchi sparsi, non rumori umidi. Venivano eseguiti:

• elettrocardiogramma: RS, normale AV e IV, segni di pregressa necrosi inferiore, scarsa progressione dell’onda R da V1-V3 con onda T negativa omosede,

• emogasanalisi in AA: pH 7,45, pO2 72 mmHg, SO2 93%, pCO2 32 mmHg, lattato 3 mmol/L, HCO3 22 mmol/L,

• esami di laboratorio: troponina I hs 324 ng/L, BNP 581 pg/ml.



Veniva quindi posta diagnosi di SCA a sede anteriore e la paziente veniva messa in terapia con acido acetilsalicilico (ASA) + ticagrelor + fondaparinux. Ulteriori accertamenti evidenziavano:

• emogasanalisi in O2tp (3 L/min): pH 7,49, pO2 64 mmHg, SO2 90%, pCO2 28 mmHg, lattato 2,6 mmol/L, HCO3 21 mmol/L,

• esami di laboratorio: troponina I hs 405 ng/L, D-dimero 3225, BNP 687 pg/ml,

• eco: ventricolo destro lievemente dilatato con lieve riduzione della funzione sistolica globale (FAC 39%) e funzione longitudinale sistolica ai limiti inferiori [tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) 16 mm, S’10 cm/s)], moderato rigurgito tricuspidalico e stima indiretta di moderato aumento della pressione sistolica polmonare (PAPs 52 mmHg).

Nel sospetto di EP si eseguiva un’angio-TC con mezzo di contrasto (mdc) per lo studio del circolo arterioso, che confermava il sospetto diagnostico (Figura 2). Un ecocolordoppler venoso riscontrava una trombosi occlusiva della vena femorale superficiale (VFS) e poplitea destra (Figura 3).

Approccio terapeutico

Si poneva quindi diagnosi di tromboembolismo venoso (TEV) e la paziente era sottoposta a trattamento con calze elastiche, eparina non frazionata (UFH) per 5 giorni sec. aPTT, con successiva introduzione di dabigatran 150 mg × 2/die per 6 mesi (creatinina clearance 79 ml/min). Si programmavano per il follow-up:

• ecodoppler venoso e D-dimero a 1 mese,

• ecocardiogramma, angio-TC e D-dimero a 6 mesi in terapia,

• successiva visita ambulatoriale per valutare la prosecuzione della terapia con i nuovi anticoagulanti orali (NOAC).

Discussione

In base alle linee guida della European Society of Cardiology (ESC) del 2014 per il trattamento dell’EP, nei pazienti con EP acuta è raccomandata la terapia anticoagulante, per un periodo di almeno 3 mesi, allo scopo di prevenire sia la mortalità precoce sia la ricorrenza di TEV (sintomatico o fatale). La terapia dovrebbe comprendere la somministrazione parenterale di UFH, eparina a basso peso molecolare (LMWH) o fondaparinux per i primi 5-10 giorni, seguita dallo switch a un antagonista della vitamina K o, in alternativa, a un NOAC [1]. Sulla base delle sempre maggiori evidenze a supporto dell’uso dei NOAC per il trattamento del TEV nei pazienti non oncologici, le linee guida sulla terapia antitrombotica del TEV sono state recentemente aggiornate, portando alla raccomandazione preferenziale dei NOAC rispetto agli antagonisti della vitamina K [2]. In accordo con quanto previsto dalle linee guida attuali per il TEV, la paziente è stata sottoposta a terapia anticoagulante con NOAC, in particolare con dabigatran (da preferire agli antagonisti della vitamina K) [2]. La scelta di dabigatran era supportata dalle evidenze disponibili sull’efficacia del farmaco nel trattamento del TEV, tra cui in particolare i risultati degli studi RE-COVER I [3] e RE-COVER II [4], la cui analisi cumulativa aveva dimostrato un effetto simile di dabigatran rispetto a warfarin in termini di ricorrenza del TEV associato, ma un più basso rischio di sanguinamento nel trattamento del TEV acuto (outcome di efficacia primario: HR 1,09, IC 95% 0,76-1,57; sanguinamenti maggiori: HR 0,73, IC 95% 0,48-1,11) [Tabella 1] [4].

Conclusioni

I dati disponibili in letteratura supportano l’impiego preferenziale di dabigatran rispetto a warfarin nel trattamento dei pazienti con EP, così come sancito dal recente aggiornamento delle linee guida [2] e dimostrato nella pratica clinica dal caso clinico presentato.

Disclosure

Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie a un grant non condizionante di Boehringer Ingelheim. Il dott. N. Cosentino dichiara di non avere conflitti di interesse in relazione all’articolo pubblicato.

Bibliografia

1. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G et al. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2014 nov 14;35(43):3033-69.

2. Kearon C, Akl EA, Omelas J et al. Antithrombotic therapy for VTE disease. Chest guideline and expert panel report. Chest 2016;149(2):315-52.

3. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK et al. Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2009;361(24):2342-52.

4. Schulman S, Kakkar AK, Goldhaber SZ et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis. Circulation 2014;129(7):764-72.