Linfoma di Hodgkin, nivolumab rimborsabile in Italia

Il farmaco è stato approvato per il trattamento di pazienti adulti colpiti da linfoma di Hodgkin classico (cHL) recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali e trattamento con brentuximab vedotin

L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso in merito al nivolumab rimborsabile in Italia. Il farmaco è stato approvato per il trattamento di pazienti adulti colpiti da linfoma di Hodgkin classico (cHL) recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali e trattamento con brentuximab vedotin.

La molecola

Nivolumab è un farmaco immunoterapico anti PD-1 rappresenta un nuovo standard di cura per un importante numero di pazienti pretrattati che, fino ad ora, in caso di fallimento non avevano a disposizione alcuna alternativa terapeutica.

I risultati degli studi che hanno valutato nivolumab in monoterapia hanno evidenziato l’efficacia e la sicurezza del farmaco.

Spiega Emma Charles, General manager di Bristol-Myers Squibb Italia:”La nuova indicazione di nivolumab è la seconda in poche settimane e la sesta in due anni ad essere rimborsata in Italia. Rappresenta un importante passo in avanti verso il nostro obiettivo di rendere disponibili terapie sempre più efficaci.

I test

Con un follow-up mediano di 23 mesi, nivolumab ha dimostrato, nello studio di fase II CA209205, una robusta attività antitumorale. Il tasso di risposta obiettiva è stata del 68%, un tempo mediano alla risposta di 2,2 mesi e, tra i pazienti rispondenti, una durata della risposta mantenuta nel tempo per una mediana di 15,9 mesi. La stabilizzazione della malattia è stata osservata nel 21% dei pazienti. Inoltre i tassi di sopravvivenza globale (Os) hanno evidenziato il potenziale per una sopravvivenza prolungata con il 95% dei pazienti vivi a 12 mesi ed il 91% a 18 mesi.

Nivolumab in monoterapia ha dimostrato un favorevole profilo di tollerabilità in termini di eventi avversi. É stata valutata la qualità di vita dei pazienti inclusi nello studio CA209205. I punteggi medi (score EQ-5D VAS) sono aumentati nel tempo. Indicavano un migliore stato di salute generale per i pazienti rimasti in trattamento con miglioramenti clinicamente rilevanti.