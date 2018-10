Europa nuovo hub per lo studio delle malattie rare

Profili regolatori, aspetti economici, programmi di Early Access

Milano, 6 novembre 2018

C/O BonelliErede via Barozzi 1

I farmaci orfani, malgrado il numero ristretto di pazienti ai quali singolarmente si rivolgono, costituiscono un settore in fase di sviluppo e un mercato in crescita sia a livello globale che in Italia.

L’Italia ha un numero di farmaci orfani rimborsati per malattie rare secondo solo alla Gran Bretagna con una spesa complessiva sostenuta di 1,35 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa pubblica totale, con un trend positivo rispetto alla spesa farmaceutica pubblica e privata, del 4,6% nel 2016. (dati Rapporto OSSFOR 2017).

Perché il mercato è in crescita?

Le ragioni di questo sviluppo sono legate a diversi fattori:

Vantaggi dal punto di vista regolatorio (termini più brevi per l’immissione in commercio, programmi di early access ecc.)

Benefici di tipo economico (incentivi concessi dalle autorità regolatorie)

(incentivi concessi dalle autorità regolatorie) Progressi scientifici e tecnologici che hanno consentito l’immissione sul mercato di farmaci innovativi in grado di intervenire in modo decisivo sul decorso di alcune malattie rare e ultra rare

Il ruolo chiave delle associazioni di pazienti, particolarmente attive a livello regolatorio e con una forte rappresentanza istituzionale in tutti i principali enti di regolamentazione farmaceutica

Obiettivi del seminario

Il seminario ha l’obiettivo di approfondire il segmento dei farmaci orfani da tre punti di vista:

L’evoluzione del quadro normativo a livello di FDA, EMA e la situazione italiana

a livello di FDA, EMA e la situazione italiana L’ impatto economico delle malattie rare sul sistema sanitario, profili di sostenibilità e governance sanitaria; la profittabilità e il ritorno sugli investimenti in R&D dell’industria

delle malattie rare sul sistema sanitario, profili di sostenibilità e governance sanitaria; la e il ritorno sugli investimenti in R&D dell’industria I programmi di Early Access e le condizioni di accesso ai farmaci sperimentali prima del lancio commerciale per venire incontro alle urgenti esigenze di cura dei malati rari.

Target

L’evento si rivolge alle imprese farmaceutiche (funzioni: affari legali e regolatori, Market Access, Health Economics, P&R, Public Affairs, direzioni mediche, direzioni R&D), alle amministrazioni sanitarie centrali e locali, alle associazioni dei pazienti.