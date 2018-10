Grant for growth innovation, tra i vincitori anche una ricercatrice italiana

La quinta edizione del riconoscimento promosso da Merck ha visto tra i vincitori Maria Elisabeth Street dell’Ausl di Reggio Emilia, grazie al progetto “MicroRNAs as a new tool to predict growth response to growth hormone treatment”

C’è anche una ricercatrice italiana tra i vincitori del premio Grant for growth innovation (Ggi) 2018. La quinta edizione del riconoscimento promosso da Merck, ha visto tra i vincitori Maria Elisabeth Street dell’Ausl di Reggio Emilia. Il progetto presentato dalla ricercatrice si intitola “MicroRNAs as a new tool to predict growth response to growth hormone treatment”. Il premio è stato assegnato in occasione del congresso Espe – European society of paediatric endocrinology – che si è svolto di recente ad Atene.

“L’assegnazione del premio a una ricercatrice italiana ci rende molto orgogliosi”. Ha dichiarato Antonio Messina, capo del business biofarmaceutico di Merck in Italia. “Con il Grant for growth innovation, anno dopo anno Merck conferma il proprio impegno nel sostenere l’attività di ricerca clinica in un ambito – quello dei disturbi della crescita – nel quale c’è ancora molto da fare per rispondere ai bisogni di cura dei pazienti”.

Il significato del premio e i criteri di assegnazione

Il premio promosso dal colosso farmaceutico, mira a sostenere i ricercatori più meritevoli impegnati in progetti innovativi nell’area dei disturbi della crescita. L’obiettivo è realizzare una piattaforma in grado di portare innovazione in questo ambito clinico. Ai progetti selezionati viene assegnato un finanziamento annuale di circa 400mila euro. Tale finanziamento sarà poi diviso tra un massimo di tre proposte di ricerca.

Cinque i criteri di assegnazione dei premi: innovazione, razionale scientifico, chiarezza, fattibilità, impatto della ricerca. Il comitato di direzione scientifico, composto da endocrinologi e ricercatori internazionali, esamina tutti ogni progetto candidato.

Due ricercatori italiani premiati dal 2014

Da quando è stato istituito, nel 2014, sono già due i ricercatori italiani ad essersi aggiudicati il premio. Oltre alla ricercatrice italiana Maria Elisabeth Street, nel 2016 è stato premiato anche Antonio Cittadini, dell’Università Federico II di Napoli, grazie al progetto “Treatment of growth hormone deficiency associated with chronic heart failure: A randomized, double-blind, placebo-controlled study”.