Il trattamento della fibrillazione atriale nei pazienti complessi: un caso clinico oltre l’ovvio

A cura di

Giovanni Fazio

Casa di Cura Triolo Zancla, Palermo

AboutOpen 2018; 4(1): 148-153

DOI: 10.9156/abtpn.2018.0064

OPEN ACCESS

Accettato: 02/07/2018 – Pubblicato online: 01/10/2018

Introduzione

Molte patologie cardiovascolari (CV) e comorbilità aumentano il rischio di sviluppare fibrillazione atriale (FA) e di andare incontro a ulteriori complicanze. L’identificazione e la corretta gestione di queste condizioni favoriscono la prevenzione e il controllo della FA, contribuendo alla gestione ottimale dei pazienti. Secondo le raccomandazioni delle attuali linee guida europee, la valutazione iniziale del paziente con FA deve comprendere la ricerca di tali condizioni che includono [1]: 1. instabilità emodinamica o sintomatologia severa, 2. fattori precipitanti, quali tireotossicosi, sepsi, interventi chirurgici, 3. rischio di ictus e necessità di terapia anticoagulante, 4. necessità di controllo della frequenza cardiaca, 5. sintomatologia e necessità di controllo del ritmo. È quindi necessario un approccio integrato, che coinvolga medici di medicina generale, cardiologi e specialisti in emodinamica per garantire una gestione ottimale del paziente: un utilizzo corretto della terapia anticoagulante e di controllo del ritmo, una gestione adeguata delle patologie concomitanti e una modifica dello stile di vita possono contribuire a ridurre efficacemente il rischio CV in questi pazienti [1]. Per quanto riguarda in particolare la prevenzione dell’ictus nei pazienti con FA, la terapia con anticoagulanti orali (AO) dovrebbe essere utilizzata in tutti i pazienti con FA a rischio, essendosi dimostrata efficace nel ridurre l’incidenza di ictus ischemico e prolungare la sopravvivenza, e risultando superiore rispetto all’acido acetilsalicilico (ASA) o al placebo in pazienti con diversi profili di rischio [1]. Nonostante le raccomandazioni in questo senso delle linee guida attuali, la terapia con AO è ancora sottoutilizzata o interrotta prematuramente a causa di un eccessivo timore di sanguinamenti. In realtà, il rischio di andare incontro a ictus in assenza di terapia anticoagulante spesso supera di gran lunga il rischio di sanguinamento in corso di terapia, anche nei pazienti anziani, fragili o con declino cognitivo. Il rischio di sanguinamento in corso di terapia con ASA inoltre non è diverso da quello in corso di terapia anticoagulante con antagonisti della vitamina K o nuovi anticoagulanti orali (NOAC), con l’unica differenza che questi farmaci, a differenza dell’ASA, prevengono efficacemente l’ictus [1]. Il controllo del ritmo e/o della frequenza cardiaca è parte integrante della gestione dei pazienti con FA e spesso è sufficiente per alleviare i sintomi [1].

Situazione clinica iniziale

Paziente di 74 anni, affetto da ipertensione arteriosa e diabete mellito in trattamento. Nel 2014 gli veniva diagnosticata un’epatopatia HCV correlata, trattata con interferone senza beneficio ed evoluta in cirrosi epatica con transaminasi normali. Alla gastroscopia non si riscontravano segni di varici esofagee. Nel 2012 era sottoposto a by-pass aorto-coronarico (AMIS su IVA, VS su CD) per cardiopatia ischemica e nel 2016 ad angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) su tronco comune per angina instabile. Alla coronaroventricolografia si riscontrava una placca (30%) su IVA a valle del bypass aorto-coronarico (BAC) e una placca (30%) su coronaria destra a valle del BAC. Pervi i BAC. Si impostava una terapia con ipoglicemizzanti orali, ASA 100 mg, valsartan 80 mg, bisoprololo 2,5 mg, simvastatina 10 mg. Al follow-up dopo PTCA su tronco comune, si riscontrava:

• scadimento delle condizioni generali (astenia),

• depressione (lutto recente),

• transaminasi nella norma,

• Hb 11,5 g/dl, • creatininemia 0,9 mg/dl,

• ecocardiogramma: sostanzialmente nella norma (funzione ventricolare sinistra nei limiti, frazione di eiezione 60%),

• doppler TSA: disfunzione diastolica di I grado; bilateralmente presenza di placche ateromasiche calcifiche diffuse stenosanti il 50%, site sulle carotidi comuni nei pressi delle biforcazioni; pregressa aterectomia a destra, con restenosi del 40-50%; spessori di parete aumentati,

• ecografia addominale: fegato dismorfico per ipertrofia dei segmenti di sinistra, a ecostruttura finemente e diffusamente disomogenea, come da epatopatia cronica; non dilatazione delle vie biliari intra- ed extra- epatiche; vena porta regolare per decorso, di calibro aumentato (12 mm in sede ilare) con cinesi respiratoria ridotta (iniziale ipertensione portale),

• TAC encefalo: nella norma.

Approccio terapeutico

A partire da 6 mesi dopo lo stent, il paziente riportava episodi parossistici di FA, documentati in un holter cardiaco eseguito ambulatorialmente in seguito alla comparsa di palpitazioni. Veniva pertanto istituita una terapia con sotalolo, titolato a dosi crescenti fino 80 mg × 3, parzialmente efficace per il mantenimento del ritmo sinusale. Si iniziava inoltre terapia con edoxaban 60 mg (preferito agli altri NOAC per il vantaggio della monosomministrazione giornaliera in paziente in politerapia), in accordo con le linee guida (Figura 1) [1]. Al follow-up a 12 mesi dal posizionamento dello stent, vista la comorbilità epatica e in seguito a un test ergometrico negativo, veniva sospeso ASA 100 mg (su indicazione dei medici di medicina interna), in considerazione anche della progressiva riduzione delle piastrine fino a “60.000/mm3” e del progressivo peggioramento della funzione epatica con transaminasi in crescita. In seguito a un intensificarsi dei parossismi di FA (con un episodio cardiovertito in Pronto Soccorso) si optava per una strategia di controllo farmacologico della frequenza inizialmente con atenololo e poi con atenololo + digossina 0,125 mg, secondo le linee guida (Figura 2) [1] efficace per moderare la frequenza in corso di FA parossistica e per stabilizzare clinicamente il paziente.

A settembre 2017 il paziente era ospedalizzato per una polmonite acuta complicata da versamento pleurico. Durante il ricovero si riscontrava un marcato peggioramento dei valori di funzionalità epatica e un’anemizzazione severa (Hb 6 g/dl), con valori di piastrine pari a “65.000/mm3”. Il paziente era sottoposto a gastroscopia, che mostrava varici esofagee di grado I. In accordo con le linee guida si sospendeva edoxaban (Figura 3) [1] e si iniziava una terapia eparinica con fondaparinux. Dopo quasi un mese di trattamento con cortisonici e antibiotici, il paziente veniva dimesso in fase di remissione clinica ancora in terapia con fondaparinux (demandando il reinserimento del NOAC al cardiologo curante). Dopo un consulto epatologo/cardiologo si decideva di iniziare la terapia con dabigatran 110 mg × 2, considerando la funzione renale accettabile e il documentato peggioramento della funzione epatica durante il ricovero (ALT 90 U/L e AST 85 U/L, LDH 590 U/L; bilirubinemia totale 2,0 mg/dl). Da allora il paziente si è mantenuto asintomatico e in condizioni cliniche stabili al monitoraggio mensile.

Discussione

Le attuali linee guida raccomandano l’utilizzo della terapia anticoagulante nei pazienti con FA a rischio elevato (Figura 4) [1]. Sebbene warfarin e altri anticoagulanti antagonisti della vitamina K si siano dimostrati in grado di ridurre di 2/3 il rischio di ictus e del 25% la mortalità nei pazienti con FA rispetto ai controlli (ASA o nessuna terapia), il loro utilizzo è spesso limitato dalla ristretta finestra terapeutica, che richiede un monitoraggio frequente e continui aggiustamenti della dose. Una valida alternativa agli antagonisti della vitamina K è rappresentata dai NOAC, che, in base ai risultati di una metanalisi [2] comprendente i gruppi trattati con dosaggi elevati nell’ambito degli studi di confronto tra warfarin (n = 29.272) e NOAC (n = 42.411), si sono dimostrati in grado di ridurre l’incidenza di ictus o eventi embolici sistemici del 19% rispetto a warfarin (RR 0,81; IC 95% 0,73-0,91; p < 0,0001), principalmente come conseguenza della riduzione degli ictus emorragici (RR 0,49; IC 95% 0,38-0,64; p < 0,0001). Anche la mortalità si è ridotta del 10% (RR 0,90; IC 95% 0,85-0,95; p = 0,0003) e l’emorragia intracranica del 50% (RR 0,48; IC 95% 0,39-0,59; p < 0,0001). I NOAC, comprendenti l’inibitore diretto della trombina dabigatran e gli inibitori del fattore Xa apixaban, edoxaban e rivaroxaban, sono sempre più utilizzati nella pratica clinica, come dimostrato anche dal caso clinico presentato. Tutti presentano un effetto facilmente prevedibile e non richiedono un monitoraggio di routine della coagulazione: per questi motivi il loro impiego è particolarmente adatto nei pazienti complessi in politerapia.

Il paziente in esame è a rischio di sanguinamento per la presenza di varici esofagee, varici che non controindicavano in maniera assoluta la terapia anticoagulante con NOAC, vista l’esigenza di scoagulazione prevalente (data dalla concomitanza di stent coronarici e fibrillazione atriale) rispetto al rischio di sanguinamenti, ed è inoltre affetto da epatopatia; per tali motivi la scelta terapeutica ricade su dabigatran alla dose di 110 mg 2 volte al giorno (bid). L’uso di dabigatran 110 mg bid infatti è indicato sulla scheda tecnica del prodotto [3] anche in pazienti a elevato rischio di sanguinamento (unico NOAC a basso dosaggio ad avere questa indicazione [4]). Inoltre, in virtù della disponibilità dell’antidoto, dabigatran è più sicuro rispetto agli altri NOAC in caso di sanguinamento acuto e l’escrezione prevalentemente renale del farmaco lo rende particolarmente adatto nei pazienti con epatopatia [3].

Conclusioni

La gestione della FA nei pazienti complessi, con comorbilità multiple, richiede un approccio integrato che tenga conto delle singole patologie così come del profilo di rischio complessivo del paziente. In questo contesto, i NOAC in generale e dabigatran in particolare rappresentano un’opzione terapeutica particolarmente vantaggiosa, consentendo di garantire un’adeguata protezione dal rischio tromboembolico e di limitare il rischio di sanguinamento, ottimizzando l’outcome clinico del paziente.

Disclosure

Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie a un grant non condizionante di Boehringer Ingelheim. Il dott. G. Fazio dichiara di non avere conflitti di interesse in relazione all’articolo pubblicato.

