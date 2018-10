La comunicazione multicanale nel mondo della salute

Strategie, strumenti, buone pratiche

Milano, 23 novembre

C/O Studio Legale Portolano Cavallo – Piazza Borromeo 12

Con questo seminario prosegue un percorso di studio e di approfondimento sugli impatti della comunicazione multicanale nel mondo della salute che ormai da alcuni anni HPS – AboutPharma ha intrapreso per sensibilizzare i diversi stakeholder della filiera sui benefici della digitalizzazione per quanto riguarda: la qualità di vita dei pazienti, le modalità di trattamento e di monitoraggio delle patologie, le relazioni e l’interazione tra cittadini e pubbliche amministrazioni sanitarie.

Key Topic

L’appuntamento, attraverso le testimonianze di esperti, manager e referenti di pubbliche amministrazioni leader nella comunicazione multicanale, intende approfondire i seguenti aspetti:

Lo scenario, i trend evolutivi e le strategie di comunicazione multicanale in ambito sanitario

La comunicazione social nelle sue possibili declinazioni in ambito healthcare

Il contesto normativo e regolatorio

Focus: progetti vincitori AboutPharma Digital Awards 2018

Una parte importante dell’evento sarà inoltre dedicata a presentare i nuovi progetti vincitori della VI edizione degli AboutPharma Digital Awards, premio sull’innovazione digitale in campo sanitario e farmaceutico, che saranno proclamati il 25 ottobre 2018.

Target

L’incontro si rivolge ai manager delle imprese farmaceutiche, di medical devices e nutraceutiche -operanti nelle seguenti funzioni: Marketing & Sales, Comunicazione, ISF, Customer Engagement, Affari legali e regolatori, IT, CRM – alle società di servizi e aziende IT specializzate in ambito sanitario, alle pubbliche amministrazioni e alle associazioni di pazienti.