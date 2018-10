La consegna del farmaco a domicilio migliora l’aderenza alla terapia

Una terapia efficace passa per l’assunzione dei medicinali come prescritto dal medico. La consegna del farmaco a domicilio aiuta i pazienti a seguire il percorso di cura sollevandoli dallo stress degli spostamenti e garantendo la massima qualità dal ritiro alla consegna. *In collaborazione con Domedica

La consegna del farmaco a domicilio, oltre a essere una comodità, è uno dei servizi in grado di aumentare l’aderenza dei pazienti alla terapia. Assumere con costanza i farmaci prescritti dal medico, monitorare le proprie scorte e recarsi in farmacia per rifornirsi di nuove confezioni possono sembrare all’apparenza incombenze non difficili da portare a termine.

I vantaggi della consegna del farmaco a domicilio

Se si considera però che per tantissime malattie croniche la dispensazione dei farmaci è a carico esclusivo delle farmacie ospedaliere, gli spostamenti che i pazienti, o i loro caregiver, devono affrontare per rifornirsi di farmaci diventano ostacoli significativi, che potrebbero indurre i pazienti a interrompere il trattamento in attesa di rifornirsi. Poter ricevere il farmaco a casa, senza affrontare scomodi spostamenti

aiuta a garantire la costanza della terapia;

migliora la qualità di vita dei pazienti ;

genera risparmi per i pazienti e le loro famiglie, quantificabili non solo in costi per gli spostamenti ma anche in giornate di lavoro non più perse per provvedere al solo rifornimento di farmaci.

I Patient support program e la consegna proattiva

Per migliorare l’aderenza alla terapia del paziente, i Patient support program sono la soluzione più efficace. I Patient support program non solo garantiscono che il paziente sia supportato in ogni fase del percorso di cura, ma garantiscono pure la corretta e ricorrente consegna del farmaco a domicilio rispondendo alle esigenze non solo dei pazienti, ma anche delle farmacie e dei medici. Per effettuare la consegna domiciliare dei farmaci a dispensazione ospedaliera è infatti fondamentale

coinvolgere i farmacisti ospedalieri;

garantire che il farmaco sia ritirato e viaggi a temperatura controllata e secondo altissimi standard qualitativi;

pianificare i ritiri con la farmacia e le consegne con i pazienti;

coordinare eventuali ritardi o differimenti nel ritiro o nella consegna.

Logistica efficiente

Domedica, nell’erogazione dei Patient support program che prevedono la consegna del farmaco a domicilio, si avvale della partnership di fornitori di eccellenza nel campo del trasporto dei farmaci, che operano sia a livello nazionale che internazionale. In qualsiasi momento Domedica è in grado di

controllare la posizione del mezzo di trasporto;

controllare la temperatura alla quale viaggia il farmaco;

ricevere informazioni sull’esito della consegna.

La consegna del farmaco a domicilio è un altro dei servizi con cui Domedica supporta i medici e i pazienti per ottenere il massimo dell’efficienza dalla terapia, evitando interruzioni legate alla difficoltà al rifornimento e aumentando la qualità di vita dei pazienti, che possono dedicare il tempo e le risorse risparmiate ad attività più piacevoli e di valore per se stessi e per le loro famiglie.

