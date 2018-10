Parlare di ricerca clinica, il ruolo dei media e dei pazienti

Il 12 ottobre a Palazzo Lombardia a Milano Afi e Regione Lombardia organizzano un evento con le istituzioni e i medici per discutere su cosa significa sperimentare oggi e su come i risultati vengono veicolati al pubblico e ai pazienti

Parlare di ricerca clinica non è facile al giorno d’oggi. Le tante domande che su chi la fa, a cosa porta, quanto costa e chi ne beneficia trovano risposte contrastanti, soprattutto sul web. Per questo motivo il 12 ottobre a Palazzo Lombardia, Afi, in collaborazione con Regione Lombardia, organizza un evento sul tema. L’attenzione sarà focalizzata soprattutto sul rapporto che pazienti e media hanno. Medici, personale di aziende farmaceutiche, associazioni di ricerca noprofit e istituzioni cercheranno di rispondere a questi e molti altri quesiti. Il convegno è aperto a tutti e diretto ai cittadini, associazioni pazienti e addetti ai lavori.

Il programma

La giornata si sviluppa in due sessioni. Al mattino, dopo i rituali saluti introduttivi dell’assessore al Welfare Giulio Gallera e di Alessandro Rigamonti e Paola Minghetti, presidente e vice presidente di Afi, si parlare dell’attuale situazione delle sperimentazioni in Italia. A illustrare il quadro, numeri alla mano, sarà Giuseppe Recchia, Afi e Fondazione Smith Kline. Successivamente la parola passerà alle istituzioni con esponenti del ministero della Salute, Aifa, Iss, Farmindustria e Aicro.

I pazienti

Il mantra del “paziente al centro” non può e non deve essere solo un modo di dire. Deve essere realtà. Sul tema si concentreranno i relatori della seconda sessione mattutina. Marco Scatigna di Sanofi risponderà alle domande sul perché e quando bisogna coinvolgere un paziente in una sperimentazione clinica, mentre Loredana Bergamini di Janssen Cilag spiega come si stia evolvendo il mondo della ricerca.

Le collaborazioni tra aziende e associazioni pazienti

Tra compagnie e associazioni dei pazienti c’è da tempo un legame molto forte. Nella penultima seduta del mattino saranno presentati alcuni progetti messi in piedi grazie a questa sinergia. Roche, Sanofi, Janssen e Novartis le aziende coinvolte. Infine parola proprio ai pazienti con Paola Kruger di Eupati.

Le opportunità per il cittadino/paziente

Nel pomeriggio si parla di cosa il paziente può guadagnare da una sperimentazione farmaceutica. Introdurrà i lavori Sergio Scaccabarozzi di Roche per poi la sciare la parola a Francesco Butti di Novartis e Bianca Francucci del Comitato etico dell’Istituto nazionale dei tumori. A quest’ultimi l’onere di spiegare come avvicinare il paziente ai trial clinici e su come vengono divulgati i risultati. Argomento principe è quello del consenso informato e di quanto sia importante la consapevolezza del paziente.

Il talk show

Carlo Tomino dell’Ircss San Raffaele Pisana di Roma tratteggerà gli elementi che hanno creato, nel corso degli anni, dei falsi miti sulla sperimentazione clinica. Successivamente si aprirà l’ultima sessione del convegno con un talk show condotto da Gerardo D’Amico di Rai news 24. Parteciperanno Pietro Annovazzi del presidio ospedaliero di Gallarate, Stefano Di Marzio, direttore di AboutPharma, i pazienti Ada Lisciandra e Antonio Lubrano, Francesca Pasinelli di Telethon, Luca Patelli dell’Associazione Angelman, Paola Pellicciari di CittadinanzaAttiva e Carlo Tomino dell’Ircss San Raffaele Pisana di Roma.