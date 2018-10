Sanofi, Alessandro Casu è il nuovo direttore dello stabilimento di Scoppito

In Sanofi dal 2001, Alessandro Casu ha una laurea in Economia e commercio presso l'Università di Roma. Ha iniziato la sua carriera come Financial controller in Unilever, poi nello stabilimento Sanofi di Anagni. Successivamente si è dedicato alla Supply Chain e ha guidato lo stabilimento dal 2007 al 2015

Alessandro Casu è il nuovo direttore dello stabilimento di Scoppito, in provincia de L’Aquila. Dopo aver rivestito negli ultimi tre anni posizioni a livello globale nella pharma injectable platform dell’Industrial affairs Sanofi, Casu torna in Italia per prendere la guida dello stabilimento di Scoppito. Negli ultimi otto anni è stato sotto la guida di Annaletizia Baccante, che lascia l’azienda.

Il profilo

In Sanofi dal 2001, Alessandro Casu ha una laurea in Economia e commercio presso l’Università di Roma. Ha iniziato la sua carriera come Financial controller in Unilever, poi nello stabilimento Sanofi di Anagni. Successivamente si è dedicato alla Supply Chain e ha guidato lo stabilimento dal 2007 al 2015. Tra il 2013 e il 2017 è stato delegato nella Giunta di Confindustria Frosinone e rappresentante generale di giunta per l’Unione degli industriali e delle imprese del Lazio. Negli ultimi tre anni Casu ha ricoperto posizioni corporate nella pharma injectable platform come responsabile ingegneria ed investimenti e nell’ultimo anno come established product leader.