A rischio il lavoro dei ricercatori precari del Policlinico di Milano

Su 348 precari che da oltre venti anni lavorano presso il Policlinico di Milano, solo 26 sono stati stabilizzati. Il 3 ottobre un’assemblea con la direzione scientifica per capire quale sarà il futuro della ricerca e dei ricercatori dell’Istituto pubblico

Su 348 precari che da oltre venti anni lavorano presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sia nell’ambito della ricerca che in quello assistenziale, solo 26 sono stati stabilizzati. Suscitando le proteste dei ricercatori precari del Policlinico di Milano che il 3 ottobre alle 14.30 presso l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli si confronteranno in un’assemblea pubblica con la direzione strategica e la direzione scientifica.

Cosa dice la legge

Come precisa il Coordinamento dei Ricercatori Precari del Policlinico tramite una nota, la legge 205 Art. 1 commi 422 e 434 entrata in vigore il 27/12/2017 permette la stabilizzazione mediante contratto a tempo determinato (5 anni più 5 rinnovabili) del personale in servizio presso gli istituti di ricerca pubblici alla data del 31 dicembre 2017. Con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. Lo scorso 23 Gennaio 2018, Giovanni Leonardi, direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, aveva esplicitato che era a discrezione dell’ente pubblico considerare o meno la borsa di ricerca come contratto di lavoro flessibile quindi definibile come anzianità di servizio.

Solo 26 i ricercatori “idonei”

Visto che secondo la direzione scientifica del Policlinico solo 26 precari sono risultati idonei – e “in possesso dei suddetti ‘requisiti’”– i ricercatori scrivono di non capire quale sia la strategia del Policlinico di Milano per la prosecuzione dell’attività di ricerca dal momento che non sarà più possibile avvalersi dei Co.Co.Co a partire dal 2019 e per regolamento interno non è possibile rinnovare per più di 5 anni le borse di ricerca. “In che modo – domandano – sarà possibile garantire il futuro della ricerca e dei ricercatori del 1° Istituto Pubblico a Carattere Scientifico d’Italia?”