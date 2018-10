Oftalmologia, Andrea Quaglino nuovo chief financial officer di Sifi

L’azienda italiana, con sede a Catania e specializzata nelle patologie oculari, annuncia la nomina del nuovo Cfo

Andrea Quaglino è il nuovo Chief financial officer (Cfo) di Sifi, l’azienda italiana specializzata in oftalmologia. La nomina è stata annunciata ieri dall’azienda in un comunicato. Quaglino, dopo una lunga carriera nella revisione in Deloitte & Touche, ha ricoperto il ruolo di Cfo in Molmed, dove ha, tra l’altro, portato a termine con successo diverse operazioni straordinarie di aumento di capitale.

“Valore aggiunto”

“Siamo felici – commenta Fabrizio Chines, presidente e amministratore delegato dell’azienda – che un professionista con la significativa esperienza internazionale e le comprovate competenze di Andrea abbia deciso di unirsi al team Sifi, credendo nel nostro progetto di sviluppo. Siamo certi che apporterà un valore aggiunto al nostro Gruppo per raggiungere i nostri obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, aiutandoci a realizzare la visione strategica di Sifi”.

L’azienda

Sifi si occupa di oftalmologia dal 1935. Progetta, produce e commercializza farmaci, dispositivi medici e chirurgica innovativi. Con sede a Catania, opera direttamente in Italia, Romania e Messico, con uno staff complessivo di oltre 370 persone. Dal giugno 2015 Sifi è partecipata da 21 Investimenti, il Private Equity fondato da Alessandro Benetton, con l’obiettivo di supportare la strategia di progressivo sviluppo internazionale del gruppo.