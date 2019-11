Nuova vita per i farmaci con la value added medicine

La primary care ha ancora bisogni non soddisfatti. Si può applicare innovazione alle molecole fuori brevetto per posizionare i prodotti su particolari segmenti di pazienti e bisogni terapeutici non coperti. Ecco i possibili strumenti, dalle riformulazioni all'ecosistema digitale di cura. *Dal numero 173 del magazine

di Laura Gatti

Il settore farmaceutico di oggi è stato plasmato dalla medicina primaria. Il modello di business mainstream fino alla metà degli anni 2000 si è costituito coglien­do la sfida delle patologie croniche che colpiscono milioni e milioni di pazienti e ha visto l’affermarsi di aziende globali che grazie a inve­stimenti significativi hanno portato sul mercato blockbuster del valore di miliardi di dollari supportate da un modello commerciale basato essen­zialmente sulla share of voice.

I rischi della medicina di frontiera

La saturazione dei bisogni terapeuti­ci primari e la perdita di esclusività dei farmaci appartenenti a questa imponente ondata di innovazione ha minato alle radici il modello e portato diverse aziende a percorre­re le strade molto più tortuose della medicina specialistica. Oggi tutta l’attenzione è riposta nella scienza di frontiera che offre la guarigione a poche centinaia (o decine) di pazien­ti affetti da patologie gravemente invalidanti se non fatali e che pro­voca terremoti nei sistemi sanitari plasmati all’epoca dei blockbuster destinati a milioni di malati.

Questa svolta rischia tuttavia di di­stogliere completamente l’attenzione (e gli investimenti) dalla maggioran­za di malati cronici che si curano con farmaci datati, ormai a bassissimo costo, che potrebbero beneficiare di innovazioni incrementali necessarie per migliorare importanti aspetti della loro terapia come l’aderenza e la diminuzione degli effetti collaterali, ottimizzando l’allocazione di risorse importanti, considerando l’ampiezza della popolazione coinvolta.

Si pensi, per esempio, che la manca­ta aderenza costa ai sistemi sanitari circa 270 miliardi di dollari all’anno, più della metà dei costi evitabili in medicina (57%) secondo un’analisi presentata da Ims Heath (ora Iqvia) al summit dei ministri sanitari in Olanda alcuni anni fa. L’analisi non includeva i vantaggi indiretti, per esempio la maggiore produttività la­vorativa che pure sarebbe possibile calcolare, e ovviamente nessun mo­dello farmacoeconomico è in grado di valorizzare il miglioramento della patient experience.

Il business dei farmaci equivalenti

D’altra parte il modello di business tradizionale delle aziende che com­mercializzano farmaci equivalenti è ormai alle corde. A livello globale l’espansione offerta dalle economie emergenti si sta progressivamente esaurendo e le politiche aggressive di riduzione della spesa farmaceutica di base nei mercati maturi soffocano il settore.

Le proiezione di Iqvia per i farmaci non protetti stimano una crescita di poco superiore all’effetto demografico (3%) a livello globale. Le aziende che sono ancora rivol­te alla medicina primaria, dunque, devono trovare modelli alternativi di sviluppo dell’offerta che non può risiedere unicamente nella diversifi­cazione sui settori di libera vendita.

La value added medicine

Una leva fondamentale è proprio la value added medicine (Vam) che cerca di rispondere ai bisogni anco­ra non soddisfatti della medicina di base. Si tratta prevalentemente di applicare innovazione alle molecole ormai fuori brevetto per posizionare i prodotti su particolari segmenti di pazienti/bisogni terapeutici insod­disfatti ed è certamente una delle facce meno conosciute della medici­na personalizzata.

Inoltre molte evoluzioni della va­lue added medicine potrebbero mi­gliorare le cure dei pazienti anziani contribuendo sia a mitigare i costi sanitari dell’invecchiamento della popolazione sia a sostenere alcuni aspetti della silver economy.

Medicine for Europe descrive l’inno­vazione della Vam come “qualsiasi mi­glioramento in grado di aggiungere be­neficio” (tollerabilità, facilità di utilizzo, sicurezza, efficacia,…) per il paziente e ha eletto la Value added medicine a tema centrale del convegno europeo di Bruxelles il 21 novembre.

Il mercato e le componenti della Vam

Nel suo complesso la medicina fon­data sull’innovazione incrementale è un mercato importante. Iqvia ha iniziato a studiare quello che ini­zialmente definiva “terzo settore” già alcuni anni fa. La stima più recente pubblicata da poche settimane definisce un fatturato di 44 miliardi di dollari; in pratica se l’innovazio­ne incrementale farmaceutica fosse una nazione, il mercato sarebbe quinto al mondo e supererebbe in graduatoria la Francia.

Nel continuum di innovazione del­la Vam si possono identificare tre macro-categorie: riposizionamento (lancio in una nuova indicazione), riformulazione (con diversa via di somministrazione o dosaggio) e associazione di due o più molecole/offerte in un unico prodotto.

Il riposizionamento

Nelle nuove indicazioni di molecole non più protette può costituire un’alternativa ai trattamenti esistenti che risponde a particolari bisogni ancora non soddisfatti. Risiedere. Un esempio relativamente recente (analizzato da Iqvia) è intuniv. La molecola originariamente nata come ipertensivo (guanfacina) è stata ri­formulata per fornire un rilascio prolungato, sperimentata e lanciata nel 2016 in Europa per i pazienti affetti da Adhd non rispondenti/ intolleranti a trattamento stimolan­te con l’ulteriore vantaggio di una formulazione a rilascio controllato una sola volta al giorno. Il valore di mercato del prodotto è triplicato dal lancio, ma questo prodotto come al­tri in passato, ha avuto molte difficoltà nell’accesso. Pochi Paesi infatti hanno un iter specifico per la value added medicine nei processi regola­tori e di rimborsabilità.

Le riformulazioni

Possono offrire importanti benefici ai pazienti, migliorare l’effetto terapeu­tico, diminuire gli effetti collaterali, etc. Un esempio storico è Abraxane; la sua riformulazione consente dosi più elevate di somministrazione ri­spetto a paclitaxel tradizionale con un miglioramento consistente dell’ef­ficacia sia nel cancro al seno (31% contro 16% delle donne rispondenti) che nel cancro al pancreas con un miglioramento di 1,8 mesi in sopravvivenza complessiva vs gemcitabina. Questi vantaggi si sommano a una diminuzione del tempo di infusione e alla eliminazione della necessità di premedicazione con antistaminici e steroidi. Il caso Abraxane è tuttavia abbastanza unico.

In generale le riformulazioni incidono specialmente sull’esperienza del paziente consentendo di assumere la terapia una sola volta al giorno o di ingoiare più facilmente il farmaco in forma liquida a coloro che soffrono di forme più o meno gravi di disfagia. Si tratta di innovazioni percepite più facilmente dai pazienti e valorizzate dai payor anche se possono incidere significativamente sull’aderenza al trattamento.

Combinazione farmaco/device

La value added medicine è un terri­torio fertile per la sinergia di tecnolo­gie diverse orientate alla risoluzione di problemi specifici. L’esempio più rilevante è la combinazione di un principio attivo consolidato con un device di nuova generazione. Le ma­lattie polmonari (asma e Bpco) offro­no un esempio importante di bisogni insoddisfatti generati dalla mancata aderenza per la difficoltà di utilizzo corretto degli inalatori.

L’innovazione dunque viene ricercata proprio attraverso il device. DuoResp Spiromax è stato lanciato nel 2014 e veicola una combinazione di molecole generiche (budesonide/formoterolo) ampiamente utilizzate con un inala­tore che rispetto a quelli sul mercato consente una somministrazione più semplice, la possibilità di verificare facilmente se la confezione sta per esaurirsi e di assumere il farmaco da sdraiati. Benché il prodotto sia stato sostenuto da studi di real world evi­dence molto solidi, Iqvia sottolinea nella sua analisi che queste informa­zioni, disponibili solo dopo la com­mercializzazione, hanno facilitato l’uptake post lancio ma non hanno potuto sostenere il processo di Hta e definizione del prezzo di rimborso.

Riconoscere il valore di un ecosistema innovativo

L’analisi dei casi di value added me­dicine più diffusi mostra quanto sia complesso vederla riconosciuta per l’industria che investe in innovazione incrementale e quanto la patient cen­tricity e il miglioramento della espe­rienza dei pazienti sia ancora fuori dai radar di molti processi valutativi.

Per supportare le evidenze miglio­rative della Vam si sono dimostrati fondamentali i dati di real world che restano in molti casi ancora difficili e costosi da raccogliere con le carat­teristiche di accuratezza e precisio­ne necessari per essere accettati dai regolatori. La soluzione, certamen­te non semplice da disegnare per il mercato ma tecnicamente possibile, potrebbe essere lo sviluppo di eco­sistemi di cura digitali e personaliz­zati che combinano farmaco, device e funzioni di monitoraggio al ser­vizio del paziente (alert e tracking) con una raccolta di Rwd a supporto dell’innovazione continua. La bio­sensoristica di ultima generazione utilizzata per la misurazione conti­nua dei marcatori che controllano la patologia (glucosio, funzione car­diaca, etc.) rientra a tutti gli effetti in tali ecosistemi.

La value added medicine digitale (analizzata in dettaglio nel report Iqvia “A digital future for value ad­ded medicine”) entra così nel cam­po digital therapeutics combinando competenze mediche, digitali, far­macologiche e sensoristiche. L’utiliz­zo di software per raccogliere dati di risposta alle terapie è fondamentale per indirizzare soluzioni specifiche a particolari bisogni insoddisfatti nella cronicità attraverso la Vam e interagire con i regolatori per dimo­strarne il valore aggiunto.

Chiudere il cerchio

Alcune aziende, oltre ad investire nell’acquisizione di componenti tecnologiche, hanno già in passato attivato delle partnership specifiche per sviluppare servizi integrati. San­doz, per esempio, lavora con Pear Therapeutics ad una DTx destinata ad aiutare i pazienti durante le tera­pie di disintossicazione.

Il mercato delle DTx è in crescita, un recentissimo studio (SyneosHealth) cita una proiezione a mezzo miliardo di dollari entro il 2021 ipotizzando che saranno proprio le malattie cro­niche saranno il focus dei principali sviluppi.

Malgrado i passi avanti, an­che dal punto di vista regolatorio, per questi nuovi ecosistemi la strada da percorrere è ancora incerta. L’ultimo miglio dovrà comunque superare del tutto le resistenze dei regolatori, in­fondere fiducia nelle istituzioni e nei cittadini sul tema della protezione dei dati e soprattutto creare comuni­tà di pazienti e altri stakeholder (sa­nitari e non) coinvolti nel sistema di questa value added medicine digita­le. A questo punto sarà anche possi­bile includere elementi educazionali, di gamification e di riconoscimenti o premi che aprano la strada ad altri protagonisti come assicurazioni ed enti di prevenzione chiudendo il cer­chio di un ecosistema di offerta far­macologica-sanitaria “aumentata”.