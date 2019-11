di Redazione Online

Dalla Patient Reported Evidence al Patient Engagement

L’impatto sul sistema salute

Milano, 14 maggio 2020

I sistemi sanitari stanno affrontando sfide senza precedenti: riduzione delle risorse, incremento dei costi, crescente impatto delle patologie croniche e personalizzazione della medicina. In questo scenario, le soluzioni tradizionali basate sui tagli o sull’aumento dei prezzi dei servizi sono insufficienti.

E se, invece, a offrire una soluzione alternativa e innovativa fossero proprio le persone-pazienti?

Il Patient Engagement è uno degli argomenti più caldi all’interno del settore sanitario e del mondo bio-medico in generale. Segnali concreti mostrano che è in corso un passaggio dall’impostazione tradizionalmente paternalistica e focalizzata sui provider a un modello di sanità che coinvolge i pazienti e ne integra le esperienze e le preferenze, sia in fase di pianificazione e valutazione dei servizi sanitari, sia nell’intero processo di ricerca e sviluppo.

Questo epocale cambiamento richiede l’acquisizione di un nuovo mindset e di strumenti che permettano a tutti gli operatori del sistema salute di innovare con il paziente e per il paziente.

Attraverso un percorso di confronto con esperti e testimonial saranno approfonditi i seguenti aspetti:

Il contesto sanitario di riferimento e il ruolo dei pazienti nei processi di accesso e rimborso

Focus sul ruolo del paziente grazie alla propria esperienza di malattia

Analisi di case study: i casi delle malattie rare e dell’HIV

Le regole di ingaggio dei pazienti : in Italia e un confronto europeo

: in Italia e un confronto europeo Patient Reported Evidence (PROs, HR-QOL, Patient Surveys, Preference Studies, Burden of Disease, Narrative Medicine)

(PROs, HR-QOL, Patient Surveys, Preference Studies, Burden of Disease, Narrative Medicine) Il ruolo delle nuove tecnologie : case histories e il futuro prossimo

: case histories e il futuro prossimo L’impatto organizzativo dovuto al mutamento di contesto

Target

Il corso si rivolge alle aziende operanti nel settore bio-farmaceutico, dei dispositivi medici, delle terapie digitali e delle tecnologie (Patient Engagement, Patient Advocacy, Marketing e brand Manager, Market Access, Health Outcomes, Pricing, Regional Access, Public and Government Affairs, Compliance Officer, Affari Legali e Regolatori, Direzione Medica e MSL) e alle pubbliche amministrazioni sanitarie (Commissioni Regionali, ASL, Ospedali, IRCCS, distretti sanitari).