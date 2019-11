Assistenza a pazienti anziani, la startup italiana TeiaCare raccoglie oltre un milione di finanziamenti

Ha sviluppato Ancelia, una tecnologia che ha l’obiettivo di rendere le case di cura ambienti più sicuri ed efficienti per i pazienti anziani, utilizzando sistemi di monitoraggio digitale per controllare i loro spostamenti e le loro condizioni nelle strutture di cura

TeiaCare, startup italiana che sviluppa Ancelia – una tecnologia di ultima generazione per il monitoraggio dei pazienti – ha raccolto 1,1 milioni di euro fondi grazie al supporto di Eit Health, il network europeo che connette le startup del mondo della salute con gli investitori.

Startup, la tecnologia sviluppata da TeiaCare

Ancelia è una tecnologia che ha l’obiettivo di rendere le case di cura ambienti più sicuri ed efficienti per i pazienti anziani. In che modo? Utilizzando sistemi di monitoraggio digitale per controllare gli spostamenti e le condizioni degli anziani nelle strutture di cura.

Più in dettaglio, questa soluzione utilizza un sensore ottico posizionato sul soffitto, sopra al letto del paziente, e alimentato da computer vision e da algoritmi di intelligenza artificiale per facilitare il monitoraggio, l’allarme e la segnalazione intelligenti. I dati raccolti vengono poi utilizzati per anticipare e prevenire infortuni e il deterioramento della salute.

Semplificare la vita dei pazienti

“Supportiamo sia i pazienti che gli operatori sanitari garantendo loro l’accesso a una tecnologia intelligente che può rendere le loro vite più semplici e sicure”, afferma Guido Magrin, ceo e co-fondatore di TeiaCare.

Il network Eit health

“In Europa stiamo assistendo ad un rapido invecchiamento della popolazione, al momento il 16% della popolazione è al di sopra dei 65 anni e si prevede che raggiunga il 25% entro il 2030”, ha aggiunto nafferma Kurt Höller, director of business creation di Eit Health. “Eit Health pone grande attenzione al miglioramento della qualità di vita delle persone in là con l’età, in modo che possano restare indipendenti e in salute il più a lungo possibile. È estremamente importante supportare l’innovazione che mira a migliorare la cura degli anziani, anche data la scarsa proposta di nuove soluzioni in questo campo”