Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso sui biosimilari

Enrico Rossi, presidente della Toscana è soddisfatto. Ad aprile 2019 la Giunta regionale aveva approvato un documento che rispecchiava le linee indicate dall'Aifa sull'utilizzo di questi medicinali

Il Tar della Toscana dice no al ricorso contro la delibera sull’uso dei biosimilari presentato da alcune case farmaceutiche. La querelle intorno alla libertà prescrittiva si arricchisce di un nuovo capitolo.

Libertà prescrittiva?

Nel 2018 la Giunta regionale aveva approvato un documento che rispecchiava le linee indicate dall’Aifa sull’utilizzo di questi medicinali. Alcune aziende, tra cui Roche, avevano opposto resistenza e a marzo 2019 il Tar aveva bocciato la decisione della Regione. L’atto ufficiale fissava un percorso di accesso ai biosimilari garantendo efficacia, qualità delle cure, autonomia del medico e la sostenibilità del Ssr. La magistratura riconosce come “il medico non possa essere del tutto libero nella prescrizione senza avere condizionamenti di sorta in ordine al costo della terapia, dovendosi invece raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela delle prerogative del medico e dei diritti del paziente e le esigenze di ottimizzazione della spesa sanitaria”.

Soddisfazione per la Regione

Enrico Rossi, presidente della Toscana è soddisfatto. A suo dire la decisione del tribunale è legittima, soprattutto perché mette avanti a tutti gli interessi dei cittadini e del sistema sanitario regionale.

Il nodo gordiano

I giudici amministrativi si sono concentrati su un punto in particolare. Ossia i casi in cui il medico prescrittore ritenesse opportuno, per motivi clinici, continuare a usare l’originator, motivando la sua scelta su criteri scientifici evidenti. Il Tar, come rivela Toscana Notizie lo ha confermato: “L’onere motivazionale rinforzato che si raccomanda al medico non ne mortifica l’autonomia decisionale e la libertà prescrittiva, ma anzi ne esalta il ruolo e rende evidenti, alla stregua di un principio di trasparenza della decisione medica che è oggetto di un fondamentale diritto dell’individuo ma anche di un interesse collettivo, le ragioni tecnico-scientifiche della propria scelta in un panorama di risorse pubbliche ormai razionate, per via della crisi finanziaria, anche in un fondamentale settore dello stato sociale di diritto come quello sanitario”.

Tar contro Regioni

Non è la prima volta che Regioni, Sir e Tar si trovano ad aver a che fare in fatto di biosimilari. Il caso più recente è quello di Regione Piemonte che aveva deciso di promuovere una gara unica insieme a Valle d’Aosta, Lazio, Sardegna e Veneto per l’acquisto del biosimilare adalimumab. Anche in quel caso il casus belli era la libertà prescrittiva del medico che, secondo Sir, non era garantita, a fronte di scelte economiche. Tuttavia, in quel caso, seppur mantenuta la libertà prescrittiva, il Tar aveva bocciato il ricorso della società scientifica.