Migliorare l’assistenza socio-sanitaria, accordo tra Confindustria Dm e Legacoopsociali

Ottenere sinergie per erogare servizi che mirino a ottimizzare l’offerta attuale nell’assistenza socio sanitaria e siano in grado di recuperare risorse da reinvestire nell’offerta. Questi gli obiettivi principali del protocollo siglato a margine del workshop “Innovazione nell’offerta dei servizi per la domiciliarità: nuove partnership pubblico privato”

Ottenere sinergie per erogare servizi che mirino a ottimizzare l’offerta attuale nell’assistenza socio sanitaria e siano in grado di recuperare risorse da reinvestire nell’offerta. Questi gli obiettivi principali del protocollo siglato da Confindustria dispositivi medici e Legacoopsociali, l’Associazione nazionale che raggruppa le cooperative e le imprese a margine del workshop “Innovazione nell’offerta dei servizi per la domiciliarità: nuove partnership pubblico privato” nell’ambito del Forum risk management.

Efficientamento

Aumentano i cittadini che richiedono prestazioni socio sanitarie e cresce la comorbilità ed è fondamentale che i servizi siano sempre più coordinati e integrati tra loro. Il protocollo mira, infatti, all’efficientamento e alla sostenibilità dei servizi sociosanitari per liberare risorse umane e finanziarie da reinvestire nel sistema, attraverso una serie di azioni pratiche.

Il protocollo

In particolare, il documento prevede la definizione di un sistema di classificazione dei servizi offerti attraverso una piattaforma informatica congiunta. Ciò servirebbe per ottenere una più efficiente mappa dello stato dell’arte in termini di offerta, condivisione del patrimonio informativo disponibile relativo alla domanda socio assistenziale e l’analisi dei fabbisogni. In questo modo si potrebbero tracciare modelli dell’evoluzione della domanda e formulare proposte ai soggetti istituzionali. A questi obiettivi saranno aggiunti percorsi formativi specifici che possono contribuire a rendere i sistemi più capaci di rispondere ai cambiamenti in atto nel mondo dell’assistenza sociosanitaria.

Mondo imprenditoriale e cooperativo

“Siamo orgogliosi di questo accordo che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo imprenditoriale e cooperativo”, ha dichiarato Fabio Faltoni, Presidente dell’Associazione servizi e telemedicina di Confindustria dispositivi medici. “In questa direzione – continua Faltoni – va anche la nascita all’interno di Confindustria dispositivi medici di Home and digital care, associazione che raccoglie le imprese fornitrici di servizi per la cura e l’assistenza delle persone a livello territoriale e domiciliare”. Dalla parte di Legacoopsociali interviene invece il presidente Eleonora Vanni. “Universalità, equità, accessibilità, qualità e appropriatezza dei servizi di cura. È sulla condivisione di questi obiettivi che si basa l’accordo di collaborazione tra imprese profit e non profit che sperimenterà progettazioni integrate e innovative per un welfare della sostenibilità economica e sociale”.