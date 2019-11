Società di capitali in farmacia, Federfarma: servono paletti

La federazione chiede di rivedere la legge 124 del 2017 introducendo "paletti e garanzie che assicurino la prevalenza della componente professionale nella proprietà". Ma intanto al Senato non passa un emendamento alla manvora che andava in questa direzione

In questi giorni una storica farmacia del centro di Bologna ha chiuso i battenti. Questa e altre storie confermano, secondo la federazione dei farmacisti (Federfarma), le “preoccupazioni ripetutamente espresse sulle conseguenze negative dell’introduzione del capitale nella proprietà della farmacia, consentita dalla legge 124/2017”. Dunque Federfarma torna a chiedere di limitare il peso del capitale, rivedente la legge del 2017 con l’introduzione di “paletti e garanzie che assicurino la prevalenza della componente professionale nella proprietà della farmacia”.

Avamposto del Ssn o puro commercio?

“L’efficienza del servizio farmaceutico – scrive Federfarma in una nota – è messa a rischio da una norma che può diventare uno strumento per trasformare la farmacia in un’attività puramente commerciale, se non addirittura in una copertura per riciclare soldi della malavita. A pagare le conseguenze di una farmacia non più improntata alla professionalità e all’etica sono innanzitutto i cittadini che rimangono sprovvisti di un servizio sanitario indispensabile, soprattutto nei centri minori dove la farmacia è l’unico avamposto del servizio sanitario nazionale al quale rivolgersi. Quando una farmacia chiude perché non è più economicamente sostenibile – ricorda la federazione – si crea un danno anche a livello occupazionale, come nel caso di Bologna”. Federfarma ritiene che in un settore così delicato come la salute “la deregulation sia estremamente pericolosa per i cittadini, per i malati e per lo stesso servizio sanitario che, a lungo andare, non potrebbe più contare sulla capillarità della rete delle farmacie”.

L’emendamento non passa

Le richieste dei farmacisti, tuttavia, non hanno ancora trovato ascolto in Parlamento. La Commissione Bilancio del Senato ha dichiarato inamissibile un emendamento alla legge di Bilancio (a firma del senatore Luigi Di Marzio, M5s) che fissava dei paletti, prevendo che “i soci rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto “debbano essere farmacisti iscritti all’albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all’albo”, pena lo scioglimento della società.