Amryt Pharma Italia, nominato Nicola Gianfelice come nuovo General manager

A guidare la filiale italiana di Amryt Pharma è stato chiamato Nicola Gianfelice, laureato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche e con una significativa e pluriennale esperienza in aziende farmaceutiche quali Eli Lilly, Menarini e Shire, dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito marketing e vendite.

L’azienda

Amryt Pharma è una società multinazionale biofarmaceutica britannica fondata nel 2004. L’azienda si occupa dello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci per pazienti affetti da malattie rare e orfane. Con la recente acquisizione di Aegerion, Amryt Pharma consolida la sua presenza in ambito endocrinologico, in particolare nella cura di due patologie rare ed ultra-rare come la Lipodistrofia e l’ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH). In Italia ha stabilito la sua sede a Firenze.