Antibiotico-resistenza: dalla Camera 20 impegni per il Governo

Prima di tutto, applicare pienamente (e in tutte le Regioni) il Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (Pncar) 2017-2020. E poi promuovere l’uso di confezioni adeguate alla durata delle terapia, accelerare l’approvazione di nuove molecole, sostenere la ricerca in questo campo e creare una banca dati nazionale per monitorare le prescrizioni. Sono questi alcuni dei 20 impegni per contrastare l’avanzata dei “superbatteri” resistenti agli antibiotici richiesti al Governo da una risoluzione approvata dalla Commissione Affari Sociali della Camera.

I 20 punti

La risoluzione, dal titolo “Iniziative per contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza”, è stata approvata dalla XII commissione nella seduta del 27 novembre. Il testo unifica le proposte di diversi deputati (Novelli, Nappi, Carnevali, Rostan, Panizzut e Gemmato) e impegna il Governo a: