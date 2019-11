Nutraceutica e cosmeceutica: parte il master della Sapienza

Il corso a numero chiuso (25 posti) è finalizzato a formare figure professionali con competenze multidisciplinari in tutti gli articolati e complessi processi di filiera. Iscrizioni entro il 15 gennaio prossimo

La facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università La Sapienza di Roma propone un master di II livello per manager dell’azienda nutraceutica e cosmeceutica finalizzato a formare figure professionali col ruolo di Marketing Manager, Scientific Manager, Research and Development Manager, Regulatory Manager, Technical Scientific Manager, Statistic Manager, Medical Manager, Human Resource Manager e Access Manager. Tali figure devono avere competenze multidisciplinari in tutti gli articolati e complessi processi di filiera: dall’analisi del mercato alla commercializzazione finale del prodotto. Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel settore.

I titoli ammessi

Il master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario quali: Farmacia e farmacia industriale; Biotecnologie agrarie; Biotecnologie industriali; Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; Scienze Chimiche; Scienze e tecnologie agroalimentari; Scienze e tecnologie alimentari; Biologia; Medicina e Chirurgia; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie della chimica industriale; Scienze della nutrizione umana . Il corso è a numero chiuso (25 partecipanti). Le lezioni inizieranno a febbraio 2020 e si concluderanno nel mese di gennaio 2021.