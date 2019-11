di Redazione Online

La comunicazione digitale rivolta al paziente.

Il futuro è già sul web

Milano, 4 febbraio 2020

Nel mondo della comunicazione e particolarmente nel settore della Salute si assiste ad una crescente necessità di utilizzare il web e gli strumenti digitali per veicolare contenuti di qualità e valore ai target selezionati. Tali competenze trasversali sono sempre più richieste e indispensabili ai manager di funzioni e tipologie aziendali diverse.

Definire la fruibilità e gli strumenti più appropriati per comunicare con il target di riferimento (pazienti, farmacisti, medici e professionisti della salute) non è semplice, soprattutto se si pensa ai sempre più numerosi canali di diffusione e alla complessità del settore Healthcare, per il quale sono determinanti la profonda conoscenza del quadro normativo e una robusta strategia di comunicazione digitale. L’utilizzo di canali esclusivi e autorevoli per la diffusione del messaggio e dei contenuti diventa dunque imprescindibile.

Il Seminario fornisce gli strumenti necessari per apprendere regole, procedure operative e in generale la capacità di adottare strategie efficaci in un contesto in continuo cambiamento. Partecipando imparerà, grazie ad un approccio teorico-pratico, come organizzare in modo efficace, pertinente e misurabile la comunicazione digitale rivolta ad uno dei principali attori del mondo farmaceutico: il Paziente.

Key topics

Conoscenza dei canali e delle strategie di comunicazione verso il Paziente (disease awareness, patient engagement e drive to pharmacy)

(disease awareness, patient engagement e drive to pharmacy) Approfondimento del contesto normativo e regolatorio

Costruzione di una comunicazione autorevole per guidare il paziente lungo tutto il patient journey

Case study: Medicitalia – il paziente informato Comprendere e utilizzare i corretti KPI per guidare l’empowerment del paziente e rendere consapevoli le sue decisioni in ambito salute



Metodologia

Il format interattivo è basato su un approccio pratico e una forte interazione tra i partecipanti. Verrà preso in esame il portale Medicitalia.it al fine di individuare i comportamenti del paziente, comprenderne i bisogni, e ingaggiare una discussione che metta in luce le diverse possibilità di comunicare al target in modo efficace e mirato.

Target

Il seminario si rivolge a tutte le figure professionali dell’industria farmaceutica, di medical devices, nutraceutica, cosmesi, società di servizi che intendono rafforzare le proprie competenze in ottica di comunicazione digitale, ed indagare l’efficacia di modelli e soluzioni anche attraverso la conoscenza dei principali siti di informazione utilizzati quotidianamente dai Pazienti.

