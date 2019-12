Vittorio Martinelli è il nuovo Ad di Olympus Italia

Martinelli, classe '74, milanese, ha iniziato la sua carriera in Johnson & Johnson come Product manager nel 2001. Successivamente nel 2004 è approdato in Medtronic

Olympus Italia ha un nuovo Ad ed è Vittorio Martinelli. Dal primo novembre la filiale italiana della multinazionale giapponese sarà guidata dall’ex Medtronic.

Il profilo

Martinelli, classe ’74, milanese, ha iniziato la sua carriera in Johnson & Johnson come Product manager nel 2001. Successivamente nel 2004 è approdato in Medtronic dove per 16 anni è stato responsabile di varie posizioni nell’ambito di vendite e marketing. Nel 2005 si laurea a Bologna in Business administration e due anni più tardi ha conseguito un master in Business management Ila alla Fondazione Istud di Milano e nel 2012 ha completato un secondo master (executive) sempre in Business administration alla Sda Bocconi di Milano.

Il lavoro in Medtronic

La sua carriera si è sviluppata soprattutto in Medtronic. Per la filiale italiana della multinazionale di medical device ha ricoperto il ruolo di Country director restorative therapies group ed è stato membro dell’executive board dei direttori (dal 2015 al 2019). Per tre anni, dal 2012 al 2015 si è occupato invece di dirigere la Business unit Spine & biologics, mentre dal 2002 al 2012 è stato District manager coronary structural heart.

L’azienda

Olympus è una società attiva a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni ad alta precisione digitale e ottica su quattro principali campi: medicale, scientifico, industriale e consumer (macchine fotografiche). Fondata a Tokyo nel 1919 l’azienda festeggia quest’anno i suoi cento anni di storia.