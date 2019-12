Novartis lancia l'”Innovation Prize for Assistive Tech”

Le candidature per progetti sulla Sclerosi multipla saranno accettate fino al 10 gennaio 2020 alle 17:00 (Eastern time) e i vincitori saranno annunciati in occasione della conferenza Sxsw che si terrà ad Austin (Texas) il 13 marzo 2020

Novartis capogruppo ha lanciato l’”Innovation Prize for Assistive Tech” il premio per l’innovazione delle tecnologie assistive. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di nuove tecniche in grado di rispondere ai bisogni insoddisfatti della comunità della sclerosi multipla.

Il concorso

Il bando si rivolge a livello globale alla comunità tecnologica, agli innovatori, agli esperti di design e ai patient advocate. Le candidature saranno accettate fino al 10 gennaio 2020 alle 17:00 (Eastern time) e i vincitori saranno annunciati in occasione della conferenza Sxsw che si terrà ad Austin (Texas) il 13 marzo 2020. Nel frattempo il 17 febbraio 2020 sarà pubblicata una shortlist dei finalisti. Per sviluppare la loro idee innovative, i vincitori del primo e secondo posto riceveranno rispettivamente un premio di 250 mila (primo posto) e di 50 mila dollari (per il secondo). Nell’ambito del lancio di questa iniziativa, Novartis collaborerà con Wired Brand Lab, insieme ad altri partner, come Techstars, Shift.ms, National Multiple sclerosis society.