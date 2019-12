Medtech, la spagnola Anaconda Biomed raccoglie 20 milioni (con il fondo italiano Innogest Capital)

La società ha sviluppato un sistema avanzato di trombectomia costituito da un catetere di rilascio, un catetere di aspirazione unico a forma di imbuto e uno stent retriever. A guidare l'operazione è Asabys Partners. Hanno partecipato anche Ysios Capital, Omega Funds, Innogest e Sabadell

Anaconda Biomed, società medtech spagnola che sviluppa sistemi di trombectomia all’avanguardia per il trattamento dell’ictus ischemico, ha chiuso un round di finanziamento da 20 milioni di euro. A guidare l’operazione è Asabys Partners, fondo di venture capital di Barcellona, tramite il suo veicolo di investimento Sabadell Asabys health innovation investments scr. Hanno partecipato al round anche Ysios Capital, Omega Funds e il fondo italiano Innogest Capital, insieme a Sabadell venture capital, che ha aderito al precedente round. Il capitale raccolto sarà utilizzato per potenziare gli studi clinici sulla tecnologia innovativa della società, sviluppare il prodotto e ampliare la produzione.

Gli obiettivi di investimento

“Con questo nuovo round di investimento, saremo in grado di portare avanti il ​​nostro lavoro nello sviluppo e nel collaudo di strumenti medtech di prossima generazione che hanno il potenziale per accelerare e migliorare drasticamente il trattamento endovascolare dei principali pazienti con ictus ischemico”, ha dichiarato Francois Salmon, Ceo di Anaconda Biomed sl. “Questo sostegno finanziario è un’ulteriore conferma del fatto che il lavoro che stiamo svolgendo in Anaconda è assolutamente vitale per cercare di ridurre l’incidenza della morte e della disabilità a seguito di un ictus”.

La tecnologia sviluppata da Anaconda

Il sistema avanzato di trombectomia di Anaconda è costituito da un catetere di rilascio, un catetere di aspirazione unico a forma di imbuto e uno stent retriever. Una volta schierato, l’imbuto si espande automaticamente e si conforma direttamente al diametro dell’arteria fino a 5 mm, arrestando localmente il flusso e consentendo l’estrazione completa del trombo senza frammentazione. Il sistema è progettato per offrire un miglioramento significativo dei tassi di rivascolarizzazione sia in prima che in terza passata.

Secondo la rivista Lancet, l’ictus è la seconda causa di morte nel mondo, con 5,5 milioni di decessi attribuiti a questa causa nel 2016. Un rapporto del New England Journal of Medicine del Global Burden of Disease (Gbd) 2016 Lifetime risk of stroke collaborators ha affermato che il rischio globale stimato di ictus nel corso della vita nel 2016 per coloro di età pari o superiore a 25 anni era del 24,9 percento, con un aumento dal 22,8 percento nel 1990.