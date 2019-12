Acquisizioni, Sanofi compra la biotech Synthorx per 2,5 miliardi di dollari

Il colosso farmaceutico francese ha annunciato l’acquisizione della società americana di biotecnologia in fase clinica focalizzata sul prolungamento e sul miglioramento della vita delle persone affette da cancro e disturbi autoimmuni

Tempo di acquisizioni in casa Sanofi. Il colosso farmaceutico francese ha annunciato l’acquisizione di Synthorx, società di biotecnologia in fase clinica focalizzata sul prolungamento e sul miglioramento della vita delle persone affette da cancro e disturbi autoimmuni.

Acquisizioni Sanofi, i dettagli dell’accordo

Secondo quanto riporta un comunicato diffuso dalla società, l’accordo prevede che Sanofi acquisisca le quote in circolazione di Synthorx per 68 dollari per azione in contanti, corrispondente a un valore azionario aggregato di circa 2,5 miliardi di dollari.

“Questa acquisizione si adatta perfettamente alla nostra strategia di costruire un portafoglio di risorse di alta qualità e di guidare l’innovazione. Inoltre, è in linea con il nostro obiettivo di costruire un franchising oncologico con medicinali potenzialmente in grado di cambiare la pratica e formulare nuove combinazioni “, ha dichiarato Paul Hudson, amministratore delegato di Sanofi.

Verso le nuove terapie immuno-oncologiche

“La piattaforma di scoperta innovativa di Synthorx ha già prodotto una molecola che ha il potenziale per diventare una base per la prossima generazione di terapie combinate di immuno-oncologia. Espandendo selettivamente il numero di cellule T effettrici e cellule killer naturali nel corpo, il Thor-707 può essere combinato con i nostri attuali farmaci oncologici e la nostra pipeline emergente di agenti immuno-modulanti per il trattamento del cancro. Inoltre, la pipeline di linfochine ingegnerizzate di Synthorx ha grandi potenzialità non solo nel campo dell’oncologia ma anche per affrontare molte malattie autoimmuni e infiammatorie. ” ha aggiunto John Reed, global head of research & development di Sanofi.

Il prodotto di Synthorx

Il principale prodotto immuno-oncologico di Synthorx, Thor-707, una variante dell’interleuchina-2 (IL-2), è in sviluppo clinico in più tipi di tumore solido come singolo agente e in combinazione con inibitori del checkpoint immunitario. Ha il potenziale per diventare il migliore terapeutico IL-2 della classe per il trattamento dei tumori solidi e dimostrare una migliore farmacologia, un dosaggio meno frequente e una superiorità terapeutica rispetto ad altri composti IL-2.

L’aggiunta di Thor-707 e altri programmi di citochine alla pipeline di Sanofi migliorerà la posizione del gruppo in oncologia e immuno-oncologia. È probabile che IL-2 diventerà la base delle future combinazioni IO-IO, oltre a offrire molteplici opportunità di combinazione con le risorse oncologiche cliniche e precliniche di Sanofi, inclusi PD-1, CD-38 e molecole che modulano le cellule T effettrici e cellule killer naturali.