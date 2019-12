Packaging dei farmaci: un Qr code sulle confezioni per informare meglio il paziente

Chiesi Italia lancia il progetto "QR4Patients": un codice sulle confezioni di alcune categorie di farmaci, da inquadrare con lo smartphone, rimanda a un video-tutorial che semplifica istruzioni e contenuti del foglietto illustratitvo

Un packaging “intelligente” che rimanda a un video-tutorial, per dare al paziente tutte le informazioni utile per utilizzare al meglio farmaci e dispositivi di somministrazione. È il senso del progetto “QR4Patients” lanciato da Chiesi Italia. L’azienda – spiega una nota – ha rinnovato il packaging di alcuni prodotti dell’area respiratoria con l’inserimento di un QR code (il codice “a puntini”).

Il packaging dei farmaci diventa “intelligente”

Il codice impresso sulle confezioni rimanda al video dedicato ai pazienti. Va scansionato con uno smartphone (quelli di ultima generazione prevedono la lettura nativa dei dati QR Code integrata nella fotocamera, in alternativa è possibile utilizzare app gratuite) e in pochi istanti il paziente ha a disposizione il filmato che “traduce” in parole semplici istruzioni e contenuti del foglietto illustrativo.

Gli obiettivi

“L’obiettivo è facilitare una corretta assunzione della terapia. La tecnologia rappresenta un valido supporto per i pazienti, ma anche per i medici e i farmacisti che potranno beneficiare di questo strumento nell’educazione terapeutica del paziente”, commenta Raffaello Innocenti, direttore generale di Chiesi Italia. Il progetto, ricorda Lucia Quagliano, responsabile HR dell’azienda è “frutto del processo di Digital Transformation, iniziato nel 2015, che ha attivato un profondo cambiamento del mindset aziendale nell’approccio all’innovazione.

Il progetto è in linea con le ultime indicazioni dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) che raccomandano l’uso di tecnologie elettroniche e digitali a supporto del miglioramento dell’informazione sul farmaco.