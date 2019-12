Expo Dubai 2020, Alisei e Clan firmano accordo con Padiglione Italia

I due cluster tecnologici hanno firmato il documento per partecipare attivamente all'Esposizione universale degli Emirati Arabi Uniti

L’Expo 2020 Dubai, che ha per tema “Connecting minds, creating the future” è la prima Esposizione universale che si svolge in un Paese arabo. I cluster tecnologici nazionali scienze della vita Alisei e Clan Agrifood hanno quindi deciso di diventare partner del Commissario per il Padiglione Italia per favorire la partecipazione delle aziende italiane all’evento.

Le richieste

Sono molti gli interessi che i cluster chiedono di portare avanti. Almeno quattro quelli più strategici. Innanzi tutto chiedono di agire congiuntamente individuando i progetti italiani innovativi e le best practice da mostrare in occasione di Expo 2020. In secondo luogo favorire il confronto multisettoriale con istituzioni pubbliche e private, del mondo accademico, dell’industria, della ricerca scientifica e delle imprese. Terzo punto riguarda il coinvolgimento del mondo accademico in partnership con le realtà imprenditoriali italiane associate ai progetti di ricerca, sui temi di Expo 2020 Dubai. Ultimo punto, che si lega al terzo, a ha che fare con il coinvolgimento anche dei centri di ricerca e di altri stakeholder attraverso l’organizzazione di eventi, appuntamenti, seminari, forum tematici negli anni 2019-2020.

Farmaceutico e alimentare, tutti insieme

“La stretta collaborazione che avviamo oggi con i cluster Alisei e Clan – afferma Paolo Glisenti, Commissario generale di sezione dell’Italia per Expo 2020 – apre la strada a un partenariato di imprese grandi e medio-piccole, università e centri di ricerca nel settore agro-alimentare e farmaceutico. Potranno fare della partecipazione del sistema agroalimentare e di ricerca italiano un pilastro dell’Esposizione Universale di Dubai”. Aggiunge Diana Bracco, presidente di Alisei: “Il tema scelto: ‘La bellezza unisce le persone’ è davvero appropriato per la rappresentazione dell’Italia. Trovo anche molto significativo che il nostro padiglione a Dubai sia probabilmente tra quelli scelti per restare”. Anche Luigi Scordamiglia, presidente Clan, durante la firma dell’accordo ha ricordato che “la partecipazione all’esposizione universale dello straordinario patrimonio agroalimentare italiano rappresenterà un’opportunità rilevante per contaminare e condividere con tutti i Paesi presenti le risposte alle sfide sulla sostenibilità alimentare a livello globale”.

Eventi e corsi

Bracco e Scordamaglia hanno annunciato anche che i due cluster entreranno nel palinsesto degli eventi scientifici di Palazzo Italia a Dubai organizzando dei workshop su temi legati alla salute, alle sfide per la sostenibilità agroalimentare ed il valore della dieta mediterranea, in sinergia con gli stakeholder del mondo della ricerca che hanno sottoscritto altri accordi con Padiglione Italia (ad esempio il Cnr).