Sempre più cittadini italiani lamentano disagi legati ai costi da sostenere per accedere a prestazioni diagnostiche e farmaci. A dirlo è il XXII Rappoto Pit Salute di Cittadinanzattiva, che analizza oltre 21mila contatti gestiti nel 2018 dalle sedi del Tribunale dei diritti del malato presenti sul territorio nazionale e dai servizi Pit (progetto integrati di tutela) locali. Spesa-out-pocket, liste d’attesa, burocrazia e lacune dell’assistenza territoriali sono fra le principali criticità segnalate dai pazienti e raccolte nel report presentato oggi al ministero della Salute.

Farmaci e ticket

Sul fronte dei costi, il primo dei problemi segnalati dai cittadiniri guarda il ticket per gli esami diagnostici e per le visite specialistiche: le segnalazioni aumentate del +1,3% in un anno rappresentano il 32,2% del totale. Al secondo posto ci sono le difficoltà nell’accesso ai farmaci per questioni di prezzo, ma in questo l’incremento tra il 2017 e il 2018 è molto più robusto: si passa infatti dal 23,8% al 31,5%. Seguono, al terzo posto, le prestazioni in intramoenia (16,9%).

La “sfida” dell’accesso alle prestazioni

Più in generale (e quindi non solo con riferimento ai costi), sul tema dell’accesso alle prestazioni le tre criticità più segnalate dai cittadini riguardano liste d’attesa (57,4%), ticket ed esenzioni (30,8%), Intramoenia (8,6%). Per le liste d’attesa i cittadini segnalano più problemi nell’ottenere visite specialistiche (34,1%), interventi di chirurgia (31,7%) ed esami diagnostici (26,5%). Un paio di esempi: anche 9 mesi di attesa per una visita oculustica e 8 mesi per una cardiologica.

Scelte politiche

Così Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, commenta i contenuti del nuovo rapporto e le ultime mosse compiute (o attese) dalla politica: “Importante la scelta dell’abolizione del superticket, nella giusta direzione, così come alcune misure contenute nel Patto per la salute, come i nuovi fondi a disposizione e la possibilità di assumere nuovo personale che possa migliorare gli standard di erogazione e possibilmente contribuire alla riduzione delle liste di attesa. Emerge poi come il vero tallone d’Achille il tema dei servizi territoriali. Ed è decisivo che nei prossimi mesi si metta mano a quanto definito nel Patto in termini di organizzazione di questi servizi. Per noi – conclude Guadioso – la vera battaglia sarà per la sburocratizzazione del Ssn affinché diventi davvero a misura del cittadino, intervenendo per facilitare l’accesso ai servizi e eliminare i tanti costi diretti e indiretti, come appunto il labirinto burocratico”.

