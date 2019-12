Spesa sanitaria: due miliardi in più non riducono il gap con l’Europa

Il fininanziamento pubblico in Italia sempre più vicino a quello dei Paesi dell'Est. Lo conferma l'ultimo rapporto Crea Sanità, dove è segnalata anche la crescita della produzione di farmaci e dispositivi, che spinge il Pil e richiede di coniugare welfare e politiche industriali

I due miliardi in più previsti dalla legge di Bilancio per la sanità italiana non ridurranno il gap con l’Europa occidentale. Al massimo, potranno mitigare la crescita di un divario che in questi anni ha visto il finanziamento pubblico della spesa sanitaria del nostro Paese avvicinarsi sempre più a quello dei Paesi dell’Est Europa. È quanto emerge dal 15esimo “Rapporto Sanità” del Consorzio Crea Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata, curato da Federico Spandonaro, Daniela d’Angela e Barbara Polistena. Il report, ormai “tradizione” di ogni fine anno, è stato presentato oggi alla Camera dei deputati.

Più vicini all’Est

Il nuovo rapporto conferma quindi la tendenza segnalata anche l’anno scorso. Il finanziamento pubblico della spesa sanitaria italiana, spiegano gli economisti, si è negli anni ridotto arrivando a raggiungere quello dei Paesi dell’Eu-Post 1995, ovvero quelli dell’Europa dell’Est.

Il “pubblico” è la fonte principale di finanziamento della spesa sanitaria in tutti i Paesi dell’Unione, ma nei paesi Eu-Ante 1995 (gli “occidentali” copre in media l’80% della spesa sanitaria corrente, mentre in Italia e nei Paesi dell’Est vale poco più del 74% del totale. Una conferma, dice il report, del disinvestimento pubblico nel welfare sanitario nel nostro Paese. Se gli altri Paesi manterranno i trend dell’ultimo quinquennio, il finanziamento aggiuntivo di due miliardi previsto dalla manovra – evidenziano gli economisti – non sarà in grado di “invertire le tendenze in atto, seppure mitigherà la crescita del gap” con l’Europa occidentale.

La misura del gap

Secondo il report, il gap della spesa sanitaria italiana rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale continua a crescere e ha raggiunto il 32,0% nell’ultimo anno. La crescita media annua della spesa sanitaria in Italia tra il 2000 ed il 2018 è stata pari al 2,5%, esattamente un punto percentuale meno della media (3,5%) degli altri Paesi EU-Ante 1995. Il gap della spesa pubblica è più consistente: -37,1%. Sul fronte della spesa privata, invece, il gap risulta molto più contenuto (-11,4%). Se poi analizziamo il dato in parità di potere di acquisto emerge quasi un allineamento della spesa privata a quella dei Paesi EU-Ante 1995 (-5,8%), dato che – sottolineano gli autori – appare incoerente con la natura universalistica del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Anche la spesa sanitaria pro-capite italiana è più vicina ai livelli di spesa dei Paesi orientali.

Equilibri e disavanzi

Il disavanzo della sanità si era ridotto in maniera consistenti negli ultimi anni grazie a i piani di rientro delle Regioni. Tuttavia, segnala il report, negli ultimi due anni ha ricominciato a crescere, seppure lentamente. Nel 2018 il risultati di esercizio negativo vale 1,2 miliardi di euro: il 14,8% in più rispetto 2017, il 31% in meno a confronto con il 2013.

Compartecipazione

Attenzione, però. L’apparente equilibrio finanziario – spiegano gli economisti – poggia su un consistente “contributo” delle compartecipazioni. Abolendole la situazione si modificherebbe radicalmente: il deficit complessivo del 2018 ammonterebbe a 6 miliardi (che in termini economici si riducono a circa 5 miliardi se si sconta che nei ricavi non viene contabilizzato il payback).

Per quanto riguarda il superticket sulle prestazioni di assistenza specialistica, gli economisti considerano la su abolizione – programmata per il 2020 – “una scelta certamente opportuna, dati gli effetti iniqui che ha generato”. Seppure “basandosi su informazioni disponibili e scontando un rilevante margine di incertezza derivante dalle carenze nei dati disponibili” gli economisti stimano in 828,8 milioni di euro l’impatto complessivo dell’introduzione del superticket. Considerato che nel corso degli anni gli interventi delle Regioni hanno rimodulato verso il basso il superticket, l’onere residuo della abolizioni ammonterebbe a 750 milioni di euro all’anno.

Investire in sanità: perché?

Più avanti il report s’interroga su “quanto vale l’investimento in sanità?”. L’aspettativa di vita delle popolazioni cresce al crescere della spesa sanitaria sostenuta. Il dato è corroborato dal fatto che in Italia le Regioni meridionali hanno performance nettamente migliori di quelle mediamente registrate nei Paesi Ue con analoghi PIL pro-capite (che sono tipicamente i Paesi dell’Est). “Grazie ai meccanismi solidaristici che caratterizzano il nostro Ssn – spiegano gli economisti – le Regioni del meridione italiano possono spendere in percentuale del Pil più delle aree dell’Est EU con livelli paragonabili di reddito medio, e questa maggiore spesa esita in maggiore aspettativa di vita”. Tuttavia, questa correzionale non vale per i Paesi che spendono più della media EU (circa 3.000 euro pro-capite)”.

È lecita quindi una seconda domanda: “perché investire di più in sanità?”. “Utilizzando come outcome, al posto della aspettativa di vita, l’indice di Performance ‘Euro Health Consumer Index’, che (seppure con alcuni limiti) è costruito per cogliere la responsiveness dei sistemi sanitari, ritroviamo una chiara correlazione positiva con la spesa anche per valori maggiori di quelli ricordati. La risposta alla domanda – chiarisce il Crea – potrebbe allora essere che anche quando la spesa non genera ulteriori miglioramenti della aspettativa di vita, genera comunque una maggiore qualità dei servizi (a titolo di esempio, il contenimento delle liste di attesa, la semplificazione burocratica, la possibilità di accedere a servizi tecnologicamente avanzati, etc.)”. Dunque l’investimento in sanità genera ritorni importanti.

Farmaci e dispositivi

Politiche sanitarie e industriali vanno considerate sullo stesso tavolo. L’Italia è fra i Paesi a minore crescita del Pil, ma anche fra quelli a maggiore crescita della produzione nelle industrie delle cosiddette “Scienze della vita”. Nel periodo 2012-2017, l’Italia, a fronte di un aumento del Pil del +1% medio annuo, ha registrato un aumento della produzione del +4,4% medio annuo nel settore farmaceutico. Nel settore dei dispositivi medici si è registrato un incremento medio annuo del valore della produzione del +3,2% rispetto a quello del Pil.

“Malgrado le bilance dei pagamenti dei settori citati siano ancora negative, i dati disponibili – spiega il Crea – dimostrano che la sanità non è solo un investimento in salute e in coesione sociale, ma anche un investimento economico, senza il quale il nostro Pil crescerebbe ancora meno. Questa osservazione implica che politiche assistenziali (e di finanza pubblica) e politiche economiche debbano informarsi ad una coerenza complessiva: non sembra – concludono gli economisti – che nelle ipotesi di futura governance del settore ci sia ancora sufficiente attenzione per questo aspetto delle politiche sanitare”. Salvo sorprese nel 2020.

Per approfondire: la sintesi del report