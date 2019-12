Joint venture per la distribuzione all’ingrosso, accordo tra Walgreens e McKesson

L'alleanza riunirà le rispettive aziende in Germania, Alliance healthcare Deutschland e Gehe pharma handel. Wba sarà azionista di controllo della joint venture con una quota pari al 70%, mentre McKesson avrà una quota del 30%

Walgreens Boots Alliance e McKesson Corporation hanno firmato il 12 dicembre 2019 un accordo per creare una joint venture per la distribuzione all’ingrosso in ambito farmaceutico. L’alleanza riunirà le rispettive aziende in Germania, Alliance healthcare Deutschland e Gehe pharma handel. Wba sarà azionista di controllo della joint venture con una quota pari al 70%, mentre McKesson avrà una quota del 30%.

Competizione

La nuova realtà porterà a soluzioni efficienti per la distribuzione e a maggiori economie di scala, stimolando la competitività nel mercato tedesco della distribuzione farmaceutica all’ingrosso. L’operazione non riguarda nessun altro business di Wba o McKesson, avendo come oggetto solamente le attività di distribuzione all’ingrosso in Germania. Ornella Barra, Co-Chief operating officer di Wba, ha commentato: “Combinare le nostre attività è la decisione giusta per assicurare successo nel lungo termine a entrambi i business. È un passo avanti strategico che porterà benefici per tutti. Stiamo creando una società sostenibile a vantaggio dei nostri clienti e del sistema sanitario tedesco”. Anche Kevin Kettler, chairman del management board di McKesson Europe esprime soddisfazione: “Questa operazione crea le condizioni per il successo a livello operativo in un contesto complesso”.

Organizzazione e approvazioni regolatorie

Entrambe le società avranno una rappresentanza proporzionale nel Supervisory board della joint venture. L’operazione è soggetta all’autorizzazione e approvazione da parte delle autorità preposte. Si prevede che tale procedimento impiegherà almeno sei mesi. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.