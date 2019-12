Nivolumab, approvato in Italia come terapia adiuvante per il melanoma

Ora l’immunoterapia potrà essere utilizzata anche nei pazienti con melanoma ad uno stadio più avanzato (III e IV), completamente asportato chirurgicamente. “Somministrato per 12 mesi, il 58% dei pazienti a tre anni è libero da recidiva e quindi è potenzialmente guarito”

di Redazione AboutPharma Online

L’Aifa ha approvato la rimborsabilità di nivolumab anche come terapia adiuvante, ovvero in via precauzionale dopo il trattamento principale, quando c’è il rischio di recidiva. L’anticorpo monoclonale – già in uso in Italia contro le metastasi da melanoma – ora potrà essere usato anche nei pazienti con melanoma ad uno stadio più avanzato (III e IV), completamente asportato chirurgicamente. “L’immuno-oncologia ha già dimostrato risultati importanti nella fase metastatica – afferma Paolo Ascierto, dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli – oggi possiamo anticipare il trattamento nei pazienti in stadio III e IV resecato, cioè in una fase in cui la malattia è stata completamente asportata”.

I risultati dello studio CheckMate-238

Nei pazienti con la malattia al terzo stadio non sottoposti a terapia adiuvante dopo l’intervento chirurgico, il tasso di recidiva a 5 anni è tra il 70% e 85%. Nello studio CheckMate-238, che ha portato all’approvazione di Aifa, nivolumab ha dimostrato un beneficio a lungo termine nel setting adiuvante con una sopravvivenza libera da recidiva a tre anni del 58% e una riduzione del rischio di recidiva pari al 32%. “Anche la sopravvivenza libera da metastasi è più lunga con nivolumab, con tassi a 36 mesi del 66 per cento” prosegue Ascierto. “Questi vantaggi sono stati osservati in tutti i pazienti analizzati, indipendentemente dallo stadio della malattia stato mutazionale del gene BRAF ed espressione di PD-L1”.

Qualità di vita

L’oncologo ricorda anche che per 20 anni non ci sono stati passi in avanti nel trattamento adiuvante. Le uniche due terapie approvate, entrambe a base di interferone, avevano un alto livello di tossicità e scarsi vantaggi in termini di sopravvivenza. “Nivolumab invece – continua – oltre ad un’elevata efficacia, garantisce una buona qualità di vita grazie all’ottima tollerabilità. Va iniziato il prima possibile dall’asportazione completa del tumore e si prende solo per un anno. La prospettiva di una ‘fine’ della terapia rappresenta un notevole vantaggio psicologico per i pazienti. Questi farmaci hanno la capacità di sviluppare una memoria nel sistema immunitario, che mantiene la capacità di eliminare le cellule tumorali a lungo termine. Anche dopo l’interruzione della terapia”.