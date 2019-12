Nutrizione medica: in un manifesto sette richieste alle istituzioni

Unione Italiana Food presenta un documento per sollecitare un accesso equo agli alimenti ai fini medici speciali (Afms) da parte di tutti i pazienti, evitando discriminazioni economiche e disparità geografiche

L’accesso agli “alimenti speciali” sia garantito a tutti i pazienti e in tutte le Regioni. È l’appello che arriva da Nutrizione medica-Unione italiana food, l’associazione di Confindustria che rappresenta le aziende attive nel campo della nutrizione clinica. Un appello articolato nel manifesto “Nutrizione medica: più forza alla cura” presentato oggi a Roma per chiedere alle istituzioni interventi per un equo accesso agli alimenti ai fini medici speciali (Afms), attualmente a carico del paziente o parzialmente rimborsati solo in alcune Regioni. Alcuni esempi di Afms sono quelli per i pazienti oncologici e quelli aproteici per chi soffre di insufficienza renale, i prodotti specifici per soggetti in stato di malnutrizione e quelli per favorire l’alimentazione dei pazienti con problemi di disfagia.

Le sette richieste per la nutrizione medica

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa – spiega Unione italiana food – è “affermare l’utilità clinica degli Afms, chiarire le differenze sostanziali con gli integratori, e richiedere a Parlamento e Governo di farsi carico, attraverso opportuni atti legislativi, di questo bisogno non soddisfatto di migliaia di pazienti e delle loro famiglie”. Nel manifesto sono riportate sette richieste alle istituzioni:

L’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) delle terapie nutrizionali (compresi i supplementi nutrizionali orali, Ons), con il fine di garantire a tutti i pazienti, affetti da diverse patologie, equità di accesso alle cure; L’introduzione di screening nutrizionali nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (Pdta) di tutti i pazienti; La costruzione in tutte le Regioni di reti di Nutrizione Clinica, sull’esempio positivo di alcune Regioni, per garantire a tutti i pazienti una corretta diagnosi dello stato nutrizionale e un’appropriata presa in carico da parte di personale formato alla gestione del percorso nutrizionale in tutte le fasi della terapia; L’applicazione in tutte le Regioni delle linee di indirizzo in tema di percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici, già approvate dalla Conferenza Stato-Regioni; Il riconoscimento della nutrizione clinica come una vera e propria terapia e prevedere una adeguata formazione anche per i clinici non specializzati in nutrizione, per aumentare la consapevolezza del ruolo che una terapia nutrizionale può rivestire nella gestione globale del paziente; La reintroduzione della detraibilità fiscale per gli alimenti a fini medici speciali (Afms) già prevista nella Legge di Bilancio 2018 per gli anni 2017 e 2018; L’organizzazione di campagne informative e educazionali rivolte a cittadini e operatori sanitari sulla rilevanza della malnutrizione, una malattia nella malattia in grado di compromettere gravemente lo stato di salute.

“Il Manifesto che sintetizza la posizione di Unione Italiana Food è il primo passo di un’attività che proseguirà nel 2020 volta a creare consapevolezza in tutti gli attori e gli enti istituzionali coinvolti affinché si trovino soluzioni condivise per risolvere urgentemente le diseguaglianze di accesso dei pazienti oncologici agli Afsm”, commenta Marco Alghisi, rappresentante dell’associazione.

Un diritto negato

La delicatezza del tema trova riscontro nell’attenzione della società civile. “Per il paziente oncologico ricevere un corretto trattamento nutrizionale dovrebbe rappresentare un diritto. Tuttavia, la malnutrizione nel malato oncologico è ancora un problema sottovalutato e poco conosciuto, nonostante la sua frequenza e le importanti ripercussioni che può avere”, commenta Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, sottolineando l’importanza di valorizzare la figura del nutrizionista nei team multidisciplinari e di puntare su formazione degli operatori e corretta informazione.

Il rischio di malnutrizione in oncologia

Per Maurizio Muscaritoli, presidente della Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo (Sinuc), va ricordato alle istituzioni che “il 9% dei pazienti è già malnutrito in prima visita oncologica, ovvero ancora prima di iniziare le terapie antitumorale e il 43% è a rischio di malnutrizione”. E ancora: “La malnutrizione è presente nel 39% circa dei pazienti in trattamento attivo (chemio e radio) e che un paziente oncologico su cinque muore di cachessia neoplastica prima che per la malattia”.

Le istituzioni

Dalle istituzioni arriva il messaggio del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri:“Su 180mila decessi per tumore ogni anno nel nostro Paese, 35mila avvengono a causa della malnutrizione. È indispensabile dunque garantire un adeguato percorso nutrizionale del paziente oncologico in tutte le regioni e in tutte le strutture sanitarie. Il ministero della Salute dallo scorso marzo ha iniziato un’attività di monitoraggio sull’attuazione delle linee d’indirizzo nazionali approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nel dicembre 2017. Per adesso – spiega il viceministro – ci sono arrivati i dati solo di alcune regioni, che stanno mettendo in piedi dei team multisciplinari dedicati. Se ovunque si intervenisse sulla malnutrizione ospedaliera lo Stato potrebbe salvare delle vite umane e – conclude Sileri – risparmiare almeno 2 miliardi di euro l’anno”.