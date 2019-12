Servizi residenziali e domiciliari, Korian acquisisce il 40% di Over

L’offerta prevede un parco di appartamenti indipendenti e piccole soluzioni abitative destinate agli anziani

Il Gruppo Korian, presente in Italia dal 2007 con una rete di 62 Rsa e cliniche specializzate, ha acquisito una partecipazione del 40% nella società Over. L’offerta prevede un parco di appartamenti indipendenti e piccole soluzioni abitative destinate agli anziani, il tutto con il supporto di una piattaforma di assistenza medica, e servizi a domicilio su misura, naturale prolungamento delle attività ambulatoriali proposte da Korian. L’offerta sarà gestita in partnership con il sito Per Anziani (peranziani.it), portale dedicato ai senior. L’obiettivo di Over è quello di creare, in collaborazione con diversi partner e investitori locali, 3000 appartamenti e unità residenziali per anziani, operativi entro il 2025 e situati principalmente nell’Italia settentrionale.

Sulla pista già segnata in Francia

Secondo Sophie Boissard, Ceo del gruppo Korian: “Dopo le collaborazioni con Age&Vie e Petits Fils nel 2018 in Francia e il lancio della piattaforma Oriane lo scorso settembre e sulla falsariga del progetto d’impresa Le Soin à Coeur, grazie a questa partnership con Over in Italia il gruppo si prepara a marcare una tappa importante del suo sviluppo. Vogliamo poter proporre in tutti i territori in cui operiamo delle soluzioni innovative, adattate alle diverse esigenze e rispettose delle aspirazioni di ciascuno, e ciò con i migliori partner sul mercato”. Per Mariuccia Rossini, CEO di Over: ”La nuova offerta Over mira a reinventare il sostegno agli anziani ancora autonomi. Le soluzioni digitali ci permettono di fornire questo supporto su misura, coordinato con il percorso di cura di ogni individuo, in relazione a tutte le risorse del territorio”.