Urologici e antibiotici sono i generici più ricercati in rete

L’analisi condotta dalla controllata ByTek del gruppo Datrix evidenzia trend in continua crescita. Tra i farmaci a brevetto scaduto i più ricercati sono Augmentin, Bentelan e Oki

Tra i generici più ricercati in rete ci sono gli urologici e gli antibiotici. Ma crescono i dati relativi a vitamine, mucolitici e antidepressivi. Questo è quanto emerge dalla ricerca condotta da ByTek, martech company appartenente al gruppo Datrix, specializzata in soluzioni per Search marketing, advertising & lead generation e content marketing. La società del gruppo Datrix ha analizzato oltre quattromila parole chiave relative all’argomento “farmaci generici”, tra settembre 2015 e giugno 2019. Dall’analisi delle ricerche degli utenti sui farmaci generici in Italia, sono emersi sia l’interesse crescente per le opinioni on line e il confronto con i farmaci di marca, che l’alta qualità delle ricerche stesse.

Crescono le ricerche dei generici

Dal 2015 al 2019, il trend delle ricerche riguardanti l’argomento farmaci generici è in crescita. Si passa infatti dalle 12 mila ricerche mensili di settembre 2015 alle 23.500 di luglio 2019, con una stagionalità che fissa il minimo di ricerche in estate. Il numero di ricerche generiche è rimasto invariato, mentre i volumi di ricerca specifici come nome del farmaco e principio attivo sono aumentati, cosa che indica una maggiore conoscenza degli utenti dei generici.

I principi attivi più ricercati

I cluster con il maggiore trend di crescita sono vitamine con minerali (acido folico), mucolitici e antidepressivi. La best five dei più ricercati invece vede gli urologici in testa (36,4% delle ricerche), seguiti da antibiotici (18,1%), Fans (8,5%), betabloccanti (5%) e altri (32%).

Quando e quanto si cercano i farmaci a brevetto scaduto in Italia

Sono 2,7 milioni le ricerche mensili in Italia relative a parole chiave riguardanti farmaci o principi attivi a brevetto scaduto. Una tendenza in crescita del 19% solo nell’ultimo anno e una stagionalità che registra un minimo di ricerche in agosto e un massimo a febbraio. Le classi terapeutiche più ricercate sono antibiotici (21,2%), antinfiammatori (12,3%), ipertensivi (6,9%) e psicoanalettici (5%). Crescono i farmaci per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (120.400 ricerche medie mensili, +85% nell’ultimo anno), gli antistaminici per uso sistemico (99.400 mila ricerche medie mensili, +61% nell’ultimo anno) e quelli per il Parkinson (19.900 ricerche medie mensili, +54% nell’ultimo anno).

I farmaci a brevetto scaduto più cercati

Tra i medicinali più cercati tra quelli a brevetto scaduto troviamo Augmentin (88 mila ricerche medie mensili, +30% nell’ultimo anno), Bentelan (61 mila ricerche medie mensili, +19% nell’ultimo anno) e Oki (50 mila ricerche medie mensili, +9,7% nell’ultimo anno). Crescono Sinemet (12 mila ricerche medie mensili e 140% nell’ultimo anno), Tadalafil Teva (mille ricerche medie mensili e 137% nell’ultimo anno) e Tadalafil Mylan (mille ricerche medie e 121% nell’ultimo anno).