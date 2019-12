La farmacia dei servizi al nastro di partenza

Dopo dieci anni parte la sperimentazione del progetto, finanziata dalla Legge di bilancio 2018 e ora estesa alle altre Regioni. Il percorso però appare ancora tortuoso. Dal numero 174 del magazine

di Anna Capasso

Riduzione dei costi soste­nuti dal Servizio sanitario nazionale, ottimizzazione della spesa farmaceutica e diminuzione degli accessi in pronto soccorso: la Farmacia dei servizi promette questo e molto altro ancora, a distanza di dieci anni dalla legge che affidò proprio alle farmacie un ruolo di primo piano (“punto di prossimità del Ssn”), l’idea fino a oggi è rimasta incompiuta. Ora siamo alla vigilia dell’avvio della sperimentazione di una serie di nuovi servizi in farmacia, finanziata dalla Legge di bilancio 2018 con 36 milioni di euro e regolata dal Disciplinare tecnico, oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 ottobre 2019. Ma il percorso sembra essere ancora lungo e tortuoso.

Nel frattempo (dopo che il nostro magazine è andato in stampa, ndr) la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla manovra finanziaria, a firma del Pd, che prevede di allargare la sperimentazione della farmacia dei servizi a tutte le Regioni a statuto ordinario nel periodo 2021-2022, con uno stanziamento aggiuntivo di 25,3 milioni di euro.

La grande incompiuta

“Quella del 2009 era una legge che non aveva una copertura economica, l’attivazione della farmacia dei servizi doveva avvenire isocosti per lo Stato. Finché non è arrivato il finanziamento non si è potuto dare seguito a una vera implementazione”. A spiegare i moti­vi dell’elevato ritardo nell’attivazione della farmacia dei servizi è il presidente di Federfarma Marco Cossolo che, in­sieme a molti altri soggetti (tra cui Fofi, Assofarm, Utifar, Fimmg, Fnomceo e Cittadinanzattiva), ha partecipato alla stesura delle Linee guida. Cossolo fa riferimento alla legge numero 69 del 18 giugno 2009. L’articolo 11, recante “Disposizioni per lo sviluppo economi­co, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, delega al Governo l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio sani­taria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Ssn, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Le farmacie italiane, dunque, hanno avuto la possibilità di implementare servizi nei confronti del territorio, ma la spesa da sostenere era esclusivamen­te a carico dei privati.

A confermarlo è anche Luigi Genesio Icardi, coordina­tore della Commissione Sanità delle Regioni e assessore regionale alla Sanità del Piemonte, che spiega: “In origine era previsto che i servizi fossero posti a carico del Ssn, in attesa di approvazione della nuova convenzione nazionale, e che nel frattempo le farmacie potesse­ro erogare i servizi privatamente, con oneri a carico dei cittadini. Tuttavia, la convenzione non è stata rinnovata ed è ancora valida quella approvata con il dpr 371/98: per questo motivo, fino alla sperimentazione attuale, i servizi non sono decollati”. Cossolo precisa che “la legge del 2009 era implementa­ta a macchia di leopardo sulla capacità imprenditoriale del singolo farmacista che attivava servizi in forma privata. Oggi, ad esempio, ci sono 4800 farma­cie già attivate per fare telemedicina, ma l’hanno fatto privatamente”.

Dieci anni dopo



A distanza di dieci anni dall’emana­zione della legge, sta per prendere avvio la sperimentazione voluta dal governo. Il 17 ottobre la Conferenza Stato-Re­gioni ha approvato le Linee di indiriz­zo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. Di questi tempi, i servizi in farmacia do­vevano già essere stati attivati, invece, si è ancora alla fase di sperimentazio­ne che sarà un’occasione per verificare l’impatto dei nuovi servizi in termini sia di miglioramento del livello di tu­tela della salute della popolazione sia di risparmio per il Ssn. La sperimen­tazione si è resa necessaria “per lo spo­stamento sempre maggiore della sanità dagli ospedali al territorio. Essendo la farmacia un presidio territoriale acces­sibile e riconosciuto dai cittadini, con all’interno un professionista laureato, lo Stato attribuendo alla farmacia de­terminati servizi, va a risparmiare su quelli svolti in ospedale con costi mol­to più rilevanti”, sostiene Cossolo.

Quali servizi?



Si tratta di prestazioni volte a migliora­re l’aderenza alla terapia per le princi­pali patologie croniche, a potenziare le attività di prevenzione, a consentire ai cittadini di effettuare test diagnostici a distanza, evitando loro di doversi recare presso il presidio pubblico. Più nel det­taglio, sono quattro le macro aree attor­no cui si svilupperanno i servizi. Una riguarda quelli cognitivi (monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica; riconciliazione della terapia farmaco­logica). In questo caso “l’analisi si foca­lizzerà sul monitoraggio dell’aderenza della terapia farmacologica nell’iper­tensione, diabete e Bpco e sull’attività del farmacista nella ricognizione del­la terapia farmacologica”.

La seconda concerne i servizi di front-office come l’attivazione in farmacia e l’adesione da parte dei pazienti al Fascicolo sanitario elettronico (Fse), nonché arricchimen­to e consultazione. La terza raggruppa i servizi relativi alle prestazioni anali­tiche di prima istanza quali i servizi di telemedicina (holter pressorio, holter cardiaco, auto-spirometria, Ecg). Infi­ne la partecipazione della farmacia alle campagne di screening per il tumore del colon retto (con coinvolgimento del paziente e consegna del kit e materiale informativo e raccolta campioni per l’esame del sangue occulto nelle feci). “La farmacia, erogando questi servizi – spiega Cossolo – e grazie alla propria presenza capillare sul territorio, può contribuire a ridurre le diseguaglianze, consentendo a tutti i cittadini, ovunque essi risiedano, di accedere a prestazioni fondamentali per prevenire o tenere sotto controllo patologie di forte im­patto sociale. È una sfida complessa, ma fondamentale per dare risposte ade­guate ai bisogni di salute dei cittadini e per valorizzare il ruolo della farmacia come presidio di salute sul territorio”.

Ci sarà, dunque, un risparmio di dena­ro pubblico come conferma Icardi: “In Piemonte calcoliamo un risparmio di 13 milioni in 3 anni sulla distribuzio­ne dei farmaci per conto, grazie ad una riduzione del 5% sui costi. Oltre che una riduzione dei costi, portiamo al­cuni servizi sotto casa dei cittadini che vivono nelle aree più marginali, dove a volte l’unico presidio sanitario esisten­te è proprio la farmacia. Per questo, la Regione usufruirà del finanziamento ministeriale di 3,5 milioni ed è pronta a mettere sul tavolo risorse proprie per ulteriori 992 mila euro”.

Il report

In concomitanza con l’approvazione delle Linee di indirizzo, il processo nor­mativo e culturale verso la farmacia dei servizi nel nostro Paese procede anco­ra con il freno a mano tirato. Secondo quanto emerge dal rapporto annuale sulle farmacie, prodotto da Cittadi­nanzattiva in collaborazione con Fe­derfarma, gli sforzi non sembrano pro­dotti non sembrano essere riconosciuti tali. Lo denota il fatto che solo il 51% delle persone considera la farmacia un importante presidio integrato nel Ssn. Qui traspare una contraddizione: a fronte di tante farmacie (80% circa) impegnate in attività di prevenzione e screening, sono ancora numerosi quei cittadini (74%) che dichiarano di non essere stati coinvolti in simili iniziative.

Risorse economiche



Per la sperimentazione dei servizi sono stati stanziati 36 milioni di euro, ripar­titi tra nove Regioni: Piemonte Lazio e Puglia per il 2018; Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per il 2019; Veneto, Umbria e Campania per il 2020. Per il 2018, verranno assegnati 6 milioni di euro tra Piemonte, Lazio e Puglia, sul­la base del criterio della quota capitaria di accesso al Fsn per il medesimo anno; per il 2019, sono 12 milioni, assegnan­do il 25% di tale importo, in favore delle Regioni che hanno avviato già nel 2018 la sperimentazione in proporzione alla quota di accesso al finanziamento del fabbisogno nazionale standard. Il re­stante 75% è in favore delle Regioni che hanno avviato la sperimentazione nel 2019 in proporzione alla quota di accesso al finanziamento del fabbiso­gno nazionale standard per il 2018. Per il 2020, 18 milioni per le nove Regioni interessate dalla sperimentazione fino a concorrenza dell’importo pro capite spettante per l’intero triennio, come determinato in partenza.

Modalità operative della sperimentazione

L’avvio della sperimentazione a livello regionale dovrà essere preceduto dalla stesura, da parte delle Regioni, di un cronoprogramma, all’interno del quale dovranno essere presenti tutti gli ele­menti utili a valutare le modalità attua­tive della sperimentazione. Ai fini del monitoraggio, alle Regioni è demanda­to il compito di raccogliere i dati relativi a tutti i servizi e trasmetterli semestral­mente al ministero della Salute, dire­zione generale della programmazione sanitaria insieme a un report quale re­lazione di verifica per ogni sperimenta­zione indicata, in corso o conclusa negli anni 2019-2021.

Formazione

Ma le farmacie sono preparate a svolgere questi servizi? “Il disciplinare prevede corsi di formazione affidati alle Regioni e agli ordini professionali”, sottolinea Cossolo. In Campania, infatti, sono già partiti percorsi di informazione. Il 15 novembre a Benevento si è tenuto il primo convegno e Federfarma Campa­nia continuerà la diffusione del progetto sul territorio regionale, organizzando analoghi appuntamenti in tutte le Asl.