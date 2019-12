Ricerca, FRRB presenta due call europee per il 2020

L'evento di lancio è aperto a Ircss, Asst, università ed enti di ricerca e si terrà a Palazzo Sistema a Milano il 19 dicembre 2019. I concorsi apriranno tra il 16 e il 18 dello stesso mese. *IN COLLABORAZIONE CON FRRB

FRRB (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica) presenta due call europee per il 2020 organizzando un evento aperto a Ircss, Asst, università ed enti di ricerca a Palazzo Sistema a Milano il 19 dicembre 2019. I due bandi sono European Joint Programme on Rare Diseases, Joint Transitional Call (EJP RD – JTC 2020) ed ERAPerMed, Joint Transitional Call 2020 (EraPerMed – JTC 2020). La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi al sito (qui)

European Joint Programme on Rare Diseases, Joint Transitional Call

La call EJP RD – JTC 2020 è dedicata ai progetti di ricerca transnazionali finalizzati allo studio delle malattie rare. In particolare, le proposte progettuali dovranno riguardare almeno una delle seguenti aree:

Sviluppo di nuove terapie in ambito preclinico.

Utilizzo di modelli di patologia per lo sviluppo di farmaci, secondo le linee guida Ema.

Sviluppo di biomarcatori predittivi e farmacodinamici (Pd) in ambito preclinico.

Studi di “proof of principle”, che promuovono lo sviluppo di farmaci.

La call si aprirà il 18 dicembre 2019 e si chiuderà il 18 febbraio 2020.

ERAPerMed, Joint Transitional Call 2020

La call EraPerMed – JTC 2020 è invece dedicata alle attività di ricerca e innovazione e alla promozione di sinergie tra la ricerca biomedica di base, la ricerca clinica, la bioinformatica., l’epidemiologia, la ricerca socioeconomica, nonché la ricerca sugli impatti della medicina personalizzata nella pratica clinica e nella società. Le aree di ricerca prevista sono: trasferimento delle ricerche fondamentali alla clinica; integrazione di soluzioni Ict e big data; responsabilità e sostenibilità dei sistemi sanitari. La call si aprirà il 16 dicembre 2019 e si chiuderà il 5 marzo 2020.

In collaborazione con FRRB