Trial clinici, i 15 flop più importanti del 2019

FierceBiotech ha stilato una lista dei più importanti fallimenti del 2019, che ritengono abbia avuto conseguenze materiali sui loro sponsor e sui pazienti. La lista comprende diversi trial sui tumori cerebrali aggressivi, l’Alzheimer e la steatoepatite non alcolica (Nash), tutte malattie che hanno un medical need importante

I trial clinici si sa sono un processo lungo e costoso, che certe volte può non andare come vorrebbe lo sponsor e fallire. E se è vero che una volta raggiunta la fase pivotale le probabilità di successo dovrebbero aumentare, è anche vero che ogni anno molte molecole non superano l’ultimo ostacolo. Dopo investimenti di milioni o addirittura miliardi di dollari. FierceBiotech ha stilato una lista dei più importanti flop del 2019, il cui fallimento ritengono abbia avuto conseguenze materiali sui loro sponsor e sui pazienti.

Le ricadute

Per gli sponsor un fallimento può significare investimenti sprecati e opportunità commerciali mancate e, in alcuni casi, sollevare domande sul futuro di una piattaforma terapeutica o persino dell’intera azienda. Per quanto riguarda i pazienti, sono stati scelti gli studi che se fossero andati a buon fine avrebbero segnato un cambiamento importante per la patologia, perché al momento senza terapie approvate.

Le malattie

La lista comprende diversi trial sui tumori cerebrali aggressivi, l’Alzheimer e la steatoepatite non alcolica (Nash). Tutte malattie che hanno un medical need importante. La cura per l’insufficienza cardiaca ha fatto qualche passo avanti negli ultimi anni, ma alcune forme rimangono resistenti al trattamento e un paio di farmaci nell’elenco dei 15 più importanti flop del 2019 non sono stati all’altezza.

Le aziende

Nell’elenco compaiono una serie di aziende grandi e piccole, con alcuni nomi più importanti di altri. Novartis per esempio ha sponsorizzato tre dei più grandi trial clinici poi falliti nel 2019, mentre AbbVie e Biogen/Eisai ne hanno sponsorizzati due ciascuno. Sono inoltre presenti una serie di tecnologie, dalle piccole molecole ai prodotti biologici, ai vaccini, alla terapia genica e ai farmaci per l’editing genetico. È stato anche incluso aducanumab, il farmaco di Biogen/Eisai contro l’Alzheimer miracolosamente “resuscitato” qualche mese fa.