NB Aurora e Eddy De Vita acquisiscono la maggioranza dell’azienda di logistica Phse

NB Aurora, fondo di permanent capital italiano, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Phse, azienda attiva nel campo del trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici. L’operazione, che ha coinvolto anche l’imprenditore Eddy De Vita (ex amministratore delegato di Dhl supply chain Italy), prevede la creazione di una società veicolo (Newco) tramite cui realizzare l’acquisizione. I tre soci fondatori, invece, reinvestiranno nell’azienda rilevando una quota del 30%. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del primo trimestre 2020.

I dettagli dell’operazione

L’accordo di co-investimento prevede in particolare che, a fronte di un investimento di circa 16 milioni di euro (integralmente finanziato con mezzi propri), NB Aurora arrivi a detenere indirettamente il 30,8% di Newco.

Cosa fa Phse

Nata nel 2002, Phse si è focalizzata sulla gestione logistica di studi clinici (clinical trials), per poi specializzarsi nel trasporto a temperatura controllata per il segmento 2-8°C di prodotti farmaceutici, biotech e di campioni biologici a servizio del canale ospedaliero. Secondo quanto riportano le informazioni diffuse dalla società, il gruppo ha un fatturato consolidato di circa 30 milioni di euro 12 hub e circa 300 dipendenti.

La strategia di business

Eddy De Vita ricoprirà la carica di presidente esecutivo di Phse. La strategia di sviluppo del business, che verrà sviluppata sia a livello organico sia attraverso acquisizioni, prevede anche di ampliare la piattaforma internazionale di Phse, già presente a New York, Londra/Heathrow e a Singapore.

“Phse è una realtà unica in Italia, specializzata nel servizio di trasporto a temperatura controllata con un focus nel segmento 2-8°C, dove è leader di mercato. Grazie alla capacità di visione ed alla dedizione dei suoi fondatori (Andrea e Carlo Cerchia, Gianluca Meneguzzi), Phse oggi può contare su risorse professionali altamente specializzate e su un livello di qualità molto alto per il settore. Grazie anche al supporto di NB Aurora, che ci affiancherà nel percorso di sviluppo del business, PHSE potrà conquistare nuove quote di mercato anche a livello globale”, ha dichiarato De Vita.