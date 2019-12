Report quadriennale sulla vigilanza Ema: “sistema efficace”

A fare il punto sulla situazione è l'analisi dal 2015 al 2018 dell'ente regolatorio stesso

“Il sistema è solido”. A fare il punto sulla situazione dello stato dell’arte sulla vigilanza di farmaci e dispositivi medici è l’Ema stessa che ha pubblicato sul suo sito i risultati di un’analisi quadriennale (2015-2018). All’interno della panoramica sono considerate anche Norvegia e Islanda che però fanno parte della See (spazio economico europeo) e non dell’Ue.

Solido e adattabile

Il meccanismo è solido e adattabile a detta dello stesso Guido Rasi, Direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali. La relazione misura l’impatto a lungo termine della legislazione europea sulla farmacovigilanza, entrata in vigore nel luglio 2012, in termini di semplificazione dei processi, miglioramento della trasparenza e dell’impegno delle parti interessate e protezione della salute dei pazienti. In questo periodo sono stati esaminati 500 piani di gestione del rischio (nuovi o aggiornati) ogni anno. Inoltre, durante il periodo di riferimento gli Stati membri hanno valutato quasi settemila piani di gestione del rischio per i medicinali autorizzati a livello nazionale. Sui sospetti dovuti agli effetti collaterali dei prodotti il database EudraVigilance ha fornito informazioni su oltre novemila potenziali segnali sospetti.

I recenti casi: ranitidina e sartani

Il report sostanzialmente rassicura ancora una volta pazienti e stakeholder. Il sistema di controllo e vigilanza funziona bene grazie anche a un’ottima collaborazione tra le agenzie nazionali. I casi dei sartani e della ranitidina e, più in generale, della contaminazione in fase di produzione di un farmaco hanno messo a dura prova la tenuta dell’Ema. Tuttavia, proprio grazie al principio di massima precauzione, i lotti incriminati sono stati sospesi dal mercato ed evitato il peggio ai pazienti europei. Rasi, allo scoppio dell’ultimo caso a settembre 2019 disse: “L’Ema ha adottato il principio di massima precauzione e per questo ha chiesto alle aziende produttrici di medicinali di verificare se nei farmaci commercializzati in Europa siano presenti delle tracce di nitrosammine. La richiesta è di rivalutare nel complesso i processi produttivi per ridurre al minimo i rischi, al momento solo potenziali, per i pazienti”. Difatti, proprio per questo motivo l’ente regolatorio comunitario a fine settembre ha deciso di sottoporre a controlli tutti i farmaci in commercio.